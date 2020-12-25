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فن

بعد إصابتها بكورونا.. عبير صبري تدعم يسرا برسالة مؤثرة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:11 م
عبير صبري ويسرا
عبير صبري ويسرا
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مصطفى كرم
وجهت الفنانة عبير صبري رساله دعم للفنانة يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد. 

ونشرت عبير صبري عبر حسابها على انستجرام صورة لها مع يسرا وعلقت عليها قائلة:"ألف سلامه عليكي يا اجمل ست في الدنيا ..يا اجمل قلب في الدنيا.. ربنا يشفيكي ويعافيكي ويخفف عنك اي تعب بحبك اد الدنيا".

وكان مصدر لـ موقع "صدى البلد" أكد إصابة الفنانة يسرا،أمس، بفيروس كورونا المستجد.

وكانت يسرا، قد احتفلت مؤخرًا بعيد ميلاد الفنانة نيللي كريم، برفقة كل من الفنان آسر ياسين، وزوجته، والمنتج جمال العدل. 

يذكر أن أخر أعمال الفنانة يسرا، مسلسل "خيانة عهد"، والذي عرض في رمضان 2020، وشارك في بطولته كل من خالد سرحان، وحلا شيحة، وجومانا مراد، وخالد أنور، وتأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز. 


كما تم تكريمها في مهرجان "نجم العرب" الذي أقيم داخل أحد الفنادق الكبرى بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام ممن تميزوا بأعمالهم في عام 2020.
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