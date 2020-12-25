وزير الأوقاف السوداني: التجربة المصرية في التسامح الديني عظيمة ومتفردة

شارك وزير الأوقاف السوداني الشيخ نصر الدين مفرح، أمس الخميس في افتتاح المعسكر التثقيفي المشترك للأئمة المصريين والسودانيين بالإسكندرية.





قال الشيخ نصر الدين مفرح، إن ما لمسه خلال زيارة مجمع الأديان بصحبة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري يؤكد أن التجربة المصرية في مجال التسامح الديني تجربة عظيمة ومتفردة ، وجديرة أن تعمم في العالم كله لإرساء وترسيخ أسس التسامح الديني والسلام العالمي.





وفي كلمته خلال اللقاء التثقيفي الذي عقدته وزارة الأوقاف المصرية للأئمة المصريين والسودانيين في الدورة التدريبية المشتركة بمعسكر أبي بكر الصديق التثقيفي بالإسكندرية، أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة أن وزارة الأوقاف المصرية قد قامت بجهد كبير في مجال تجديد الخطاب الديني في العالم بأسره ، من خلال حركة الترجمة الواسعة التي قامت بها إلى مختلف لغات العالم ، وأنها أعدت أئمتها على مستوى عال من الثقافة ، من خلال تطويرها المستمر لأكاديمية الأوقاف المصرية وبرامج التدريب المستمرة .





يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ونظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح والوفد المرافق له، مكتبة معسكر “أبو بكر الصديق” الثقافية ، مع مراعاة الضوابط الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي.



