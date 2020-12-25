وسط إجراءات احترازية.. قضاة أسيوط يتوافدون على انتخابات مجلس ناديهم

بدأت بعد ظهر اليوم الجمعة انتخابات نادي قضاة أسيوط لاختيار رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي لمدة أربعة أعوام بداية من عام ٢٠٢١، وسط إجراءات احترازية مشدده.





وشهدت عملية التصويت إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حيث خصصت اللجنة المشرفة على الانتخابات اماكن لمرور شيوخ القضاة وأخرى لمرور الأعضاء لمنع التزاحم امام لجان التصويت كما خصصت اماكن لدخول اللجان وأخرى للخروج.









يخوض الانتخابات على مقعد رئاسة النادي كلا من المستشار علي المرغني نائب رئيس محكمة النقض والمستشار محمد مصطفي أبوسيف رئيس محكمة الاستئناف ورئيس النادي الحالي.





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فيما يخوض الانتخابات على مقعد المستشارين، ٩ مرشحين وهم محمد فتحي صادق نائب رئيس محكمة الاستئناف ومصطفي أبو القاسم زيدان وأحمد عيسي كدواني وإبراهيم أبوشقة ومعتز شعيب وعمر غانم ومحمد عبد الحافظ وهشام قرشي ومحمد الليثي، وذلك لاختيار 4 منهم





ويخوض الانتخابات علي مقعد القضاة ورؤساء المحاكم كلا من طاهر أبوزيد ومحمود يحيي ومعاذ الحسيني وحمدي الطويل ومحمد نعمان الحاوي وحماد أحمد وأحمد عبدالراضي ثابت، وجعفر حجازى، وذلك لاختيار 4 منهم.



