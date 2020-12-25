إصابة جيانا فاروق لاعبة كاراتيه الأهلى وأسرتها بفيروس كورونا

أصيبت جيانا فاروق لاعبة منتخب الكاراتيه والنادى الأهلى بفيروس كورونا بعد إيجابية العينة التى خضعت لها خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى بعض أفراد أسرتها.





وكشفت اللاعبة عن إصابتها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيسبوك ، وكذلك أفراد أسرتها متمنية الشفاء والدعاء لهم بتجاوز هذه الأزمة.





وكتبت اللاعبة على صفحتها: "الحمد لله فى السراء والضراء دعواتكم لى ولأسرتى بالشفاء".





وكانت جيانا فاروق قد تأهلت إلى أولمبياد طوكيو 2021 بعد تصدرها أول 4 مراكز فى التصنيف الدولي لعدة أشهر متتالية لتكون أول لاعبة مصرية وعربية والأفريقية تتأهل إلى الألعاب الأولمبية، خاصة أن طوكيو ستكون أول نسخة أولمبياد تشهد مشاركة لاعبة الكاراتيه لأنها لم تكن أولمبية من قبل.