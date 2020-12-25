محافظ مطروح يهدي درعا لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية والوطنية

أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع محافظة مطروح، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م.





وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم معالي وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.





كما أهدي سيادة المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف السوداني وقدم هدايا تذكارية للوفد المرافق له.



