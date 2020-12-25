محافظ مطروح يهدي درعا لوزير الأوقاف تقديرا لجهوده الدعوية والوطنية

أهدى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، درع محافظة مطروح، للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الجمعة ٢٥ / ١٢ / ٢٠٢٠م.
وأكد المحافظ، أن وزارة الأوقاف تقوم بجهد ودور دعوي ووطني ومجتمعي ملموس في خدمة الدعوة ونشر الفكر والوعي المستنير وفي خدمة بيوت الله (عز وجل) ، مشيدًا بدعم معالي وزير الأوقاف الدائم والمستمر للمحافظة في كل ما يتصل بالدعوة وعمارة المساجد.
كما أهدي سيادة المحافظ درع المحافظة لوزير الأوقاف السوداني وقدم هدايا تذكارية للوفد المرافق له.
يأتي هذا تقديرًا لجهوده الدعوية والوطنية المبذولة في خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل) ، ونشر الفكر الوسطي المستنير ، ومحاربة الفكر المتطرف.