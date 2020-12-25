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أسود ودببة حديقة برلين تشارك في احتفالات رأس السنة.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:19 م
أسود ودببة
أسود ودببة
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هاجر إبراهيم
عرضت فضائية "يورونيوز"، تقريرا بعنوان، أسود ودببة في حديقة برلين تشارك في الاحتفال بأعياد نهاية رأس السنة.

ووفقا للتقرير، استمتعت الحيوانات في حديقة برلين من أسود ودببة بأجواء احتفالية مرحة، حيث قدم لها العاملون أطعمة لذيذة مثل أكياس خضر، ولحوم تدلت من أشجار عيد الميلاد، التي عادة ما تتدلى منها نماذج للزينة.

على الجانب الىخر، رصدت وكالة ناسا لعلوم الفضاء، وجود كويكب أكبر من تمثال الحرية يحلق في الفضاء وسيقترب من الارض يوم عيد الميلاد في الساعة  8:20 بتوقيت جرينتش.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، جاءت هذه المعلومات وفقا لبيانات من وكالة ناسا وتوثيق الصورة بواسطة مركز دراسات الأرض، ويحمل الكويكب اسم 2014 SD224 ، ويبعد عن الأرض 0.02019 وحدة فلكية ، أو ما يقرب من 1.9 مليون ميل ، من سطح الأرض.  

يبلغ قطر الكويكب SD224 2014 ما بين 92 إلى 210 مترًا، مما يعني أنه يمكن أن يكون أكثر من ضعف حجم تمثال الحرية، أو أكبر من كاتدرائية سالزبوري، ونظرًا لأنه يطير فوق الأرض فإن سرعته تقدر بـ 10 كيلومترات في الثانية أو أكثر من 22000 ميل في الساعة - أي ما يقرب من 30 ضعف سرعة الصوت. 

على الرغم من كونه أبعد بحوالي ثمانية أضعاف عن القمر ، إلا أن الكويكب مصنف على أنه كائن قريب من الأرض (NEO) وتقوم وكالة الفضاء بتتبعه، وتتبعه وكالة ناسا، حيث يقع على مسافة 1.9 مليون ميل ويعد بهذا قريب نسبيًا من الناحية الفلكية.  

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