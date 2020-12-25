البحرين تلغي عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد

أعلنت هيئة السياحة البحرانية، عن إلغاء عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد التي كان من المقرر إقامتها في منطقة خليج البحرين احتفالًا برأس السنة الميلادية، منعًا للتجمعات وحفاظًا على السلامة العامة.





وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن هذا القرار تضافرًا مع الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين ممثلةً في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وحفاظًا على السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين من التجمعات، وتأكيدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19).





وأوضحت الهيئة أن التكاتف مع الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، سيُعيد الحياة لطبيعتها مرةً أخرى، وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد.



