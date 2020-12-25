باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك





حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.





وقام المدير الفني بشرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق وبعض الأفكار المقرر تطبيقها خلال مران اليوم.





ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة للدوري العام.





والجدير بالذكر أن الفريق فاز في الجولة الأولى على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الأسبوع الثاني مع بيراميدز بهدف لمثله.