ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

باتشيكو يجتمع بلاعبي الزمالك

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:13 م
مران الزمالك صورة
مران الزمالك " صورة أرشيفية"
Advertisements
منتصر الرفاعى - ملك موسي

حرص البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي المقام حاليا على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وقام المدير الفني بشرح العديد من الأمور الفنية الخاصة بالفريق وبعض الأفكار المقرر تطبيقها خلال مران اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة في المباراة المقرر لها يوم 28 ديسمبر الجاري، في الجولة الثالثة للدوري العام.

والجدير بالذكر أن الفريق فاز في الجولة الأولى على المقاولون العرب بهدفين دون رد، وتعادل إيجابيا في الأسبوع الثاني مع بيراميدز بهدف لمثله.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

على هامش التدريبات.. جلسة بين باتشيكو ومساعديه فى الزمالك استعدادا للدوري

رسالة خاصة من باتشيكو للاعبي الزمالك قبل بداية الدوري

عبد الحليم على يرد علي أنباء استقالته من الزمالك

جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك

استعدادا لانطلاق المشوار الأفريقي.. جلسة فنية بين باتشيكو ولاعبي الزمالك قبل موقعة غزالة

جلسة ساخنة بين باتشيكو ولاعبي الزمالك استعدادا لـ سموحة

ترشيحاتنا

لوموند الفرنسية تختار معلول وقفشة ضمن أفضل 5 لاعبين في أفريقيا لعام 2020

نجم الأهلي السابق: 3 أسباب وراء زيادة قوائم لاعبي الدورى إلى 35

النقاز: جماهير الزمالك تعتبرني لاعبا مصريا وأتوقع استمرار ساسي في مصر

44 دعاء بعد صلاة العصر يوم الجمعة يجمع لك خيرات الدنيا من مال وبنين

حكايات من زمن فات.. مأساة زواج عبد المنعم إبراهيم من شقيقة زوجته

موعد مباريات اليوم الجمعة 25-12-2020 والقنوات الناقلة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام