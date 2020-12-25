نائب: زيادة أسعار الفائدة على القروض يحدث خللا في حركة الاقتصاد





قال النائب، ممدوح عمارة عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بمجلس النواب، إن السياسات النقدية التي يتخذها البنك المركزي هدفها فى المقام الأول هو التغلب على ارتفاع معدلات التضخم، مضيفًا أن المبالغة والإفراط في زيادة نسبة الفوائد على القروض، فى الحقيقة من شأنه أن يحدث خللًا بحركة الاقتصاد المصري.





وطالب " عمارة" فى تصريحات خاصة لـ " صدى البلد"، الدولة والحكومة وكافة الجهات المعنية خلال الفترة القادمة، بعمل خطة طويلة الأمد، وذلك لتحويل مصر من دول مستهلكة إلى دولة مصدرة، مؤكدًا على أن مصر لديها كل مقومات التصدير من استقرار تشهده المنطقة، عقول ماهرة ، إلى جانب توافر أيدي عاملة مدربة، ولابد من استغلالها الاستغلال الأمثل، إذ أن كل هذه الإمكانيات بإمكانها المساعدة فى جعل مصر دولة منتجة ومصدرة ، وهذا من شأنه أن ينعكس بالإيجاب على الإقتصاد المصري.





وتابع قائلًا:" مشكلتنا الأساسية تتمثل فى أن أغلب احتياجاتنا نستوردها من الخارج، و زيادة نسبة الفائدة ليست بمثابة حلًا ، إذ أنها تشجع أصحاب رؤوس الأموال بسحب أرصدتهم وايداعها بالبنوك، مما يعود بالسلب على الإقتصاد الذي يعد عصب الدولة.





وأضاف عضو لجنة الاقتصاد أنه لابد للدولة أن تتوسع فى إقامة مناطق صناعية حرة، وليس هناك بديل آخر عن جعل مصر دولة منتجة مصدرة، معربًا عن تمنيه سرعة اتخاذ سياسات عاجلة لحل كافة المشكلات التي من شأنها زعزعة الاستقرار الاقتصادي.





جاء ذلك بعد أن قررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، الإبقاء على أسعار الفائدة علي المعاملات المصرفية في آخر اجتماع لها عن آخر العام والمحدد اليوم، دون أي تغيير.





وقال تقرير صادر عن اللجنة برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، إنه تم تثبيت سعر الفائدة علي عائد الإيداع عند 8.5% والاقتراض لليلة واحدة عند 9.25% وسعر العمليات الرئيسية عند 8.75%.





كما قررت اللجنة تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.





وارجع البنك المركزي قرار بتثبيت اسعار الفائدة المعاملات المصرفية بدون اي تغيير في اخر اجتماع له عن العام الجاري؛ إلي ارتفاع معدلات التضخم السنوي للشهر الثالث علي التوالي مسجلة 5.7% بنهاية نوفمبر الماضي بعد أن كانت 4.5% في الشهر السابق له، مدفوعا بزيادة اسعار السلع الغذائية في سبتمبر الماضي وهو ما يعكس وجود صدمة عرض مؤقتة في اسعار الطماطم.