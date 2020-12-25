محمود البسيوني يكتب: أورهان باموق

السادة الكرام حابب أكلمكم النهارده علي واحد من كتابي المفضلين وهو الكاتب التركي أورهان باموق أحد أشهر الروائيين في تركيا وعلي الرغم من أني شايف إن الواحد مهم إنه يقرأ بنفس لغة الكاتب إلا أني قريت كتاباته مترجمة من اللغة التركية للعربية ويمكن يكون أسلوب أورهان وولعه بالتفاصيل والتأملات والوصف المذهل لكل شيء بيدور حواليه قرب المسافة بين اللغة الأصلية والترجمة.





اتعرفت علي أورهان من كتابه ألوان أخري ودا الكتاب اللي ضم مجموعة من مقالات كتابها عن طفولته وحياته الخاصة ولحظات الزلزال الكارثي الي ضرب تركيا في ١٧ أغسطس ١٩٩٩ وولعة بالقراءة والكتابة . بتحس في كتابات أورهان بتفاصيل شديدة الخصوصية . تفاصيل لها طعم ولون ورائحة فكتب مثلا عن إسطنبول “كانت علي مدي كل هذا الأعوام ورشة كبيرة فالمنازل الخشبية أتت عليها الحرائق وأبدلت بمنازل أسمنتية سرعان ما ازيلت هي الآخرين لترتفع مكانها ابراج شاهقة لم أعد أعرف عن ملامح إسطنبول سوي البوسفور ومساجدها ومعالمها الأثرية . صفحات حضارية تمحو منها اثر سابقاتها لتعاد وتمحي هي أيضا".





كتاباته عن مسقط رأسه والروح الحزينة وازدواجية لإسطنبول وأزمة الهوية التركية والمتناقضات بين الشرق والغرب والتشتت والصراع بين كل ما هو قديم و حديث قالوا انها كانت العامل الرئيسي لفوزه بجائزة نوبل عام ٢٠٠٦.



