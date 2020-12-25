محمود البسيوني يكتب: أورهان باموق

السادة الكرام حابب أكلمكم النهارده علي واحد من كتابي المفضلين وهو الكاتب التركي أورهان باموق أحد أشهر الروائيين في تركيا وعلي الرغم من أني شايف إن الواحد مهم إنه يقرأ بنفس لغة الكاتب إلا أني قريت كتاباته مترجمة من اللغة التركية للعربية ويمكن يكون أسلوب أورهان وولعه بالتفاصيل والتأملات والوصف المذهل لكل شيء بيدور حواليه قرب المسافة بين اللغة الأصلية والترجمة.
اتعرفت علي أورهان من كتابه ألوان أخري ودا الكتاب اللي ضم مجموعة من مقالات كتابها عن طفولته وحياته الخاصة ولحظات الزلزال الكارثي الي ضرب تركيا في ١٧ أغسطس ١٩٩٩ وولعة بالقراءة والكتابة . بتحس في كتابات أورهان بتفاصيل شديدة الخصوصية . تفاصيل لها طعم ولون ورائحة فكتب مثلا عن إسطنبول “كانت علي مدي كل هذا الأعوام ورشة كبيرة فالمنازل الخشبية أتت عليها الحرائق وأبدلت بمنازل أسمنتية سرعان ما ازيلت هي الآخرين لترتفع مكانها ابراج شاهقة لم أعد أعرف عن ملامح إسطنبول سوي البوسفور ومساجدها ومعالمها الأثرية . صفحات حضارية تمحو منها اثر سابقاتها لتعاد وتمحي هي أيضا".
كتاباته عن مسقط رأسه والروح الحزينة وازدواجية لإسطنبول وأزمة الهوية التركية والمتناقضات بين الشرق والغرب والتشتت والصراع بين كل ما هو قديم و حديث قالوا انها كانت العامل الرئيسي لفوزه بجائزة نوبل عام ٢٠٠٦.
أورهان معروف عنه آراؤه ومواقفه السياسية من الحكومة التركية ومن العديد من القضايا الشائكة ودا اللي خلاني اسأل نفسي هل جائزة نوبل مسيسة !!وهل يمكن الفصل بين العنصر الجمالي للأدب والتوجهات السياسية للكاتب ..بس في كتاب فازوا بالجائزة كانوا قريبين من السلطة و كتاب فازوا كانوا معارضين ........ إلخ أسئلة كتيرة دارت في دماغي بس استقريت في الآخر اني مش مهم ألاقي عليها رد.