أخبار التعليم: بدء الامتحانات الشفوية 9 يناير بآداب القاهرة.. إيقاف الدراسة في مصر يتصدر تويتر واجتماع لمجلس الوزراء خلال أيام.. لجنة لفحص واقعة انتحار طالب بمدرسة في العبور

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار والأحداث المهمة الخاصة بأخبار التعليم في مصر خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي أهم الأخبار التعليمية التي تم نشرها اليوم:





بالأسماء.. تكريم الفائزين في مسابقة مواهب القرآن الكريم بشمال سيناء

عميد آداب القاهرة: بدء الامتحانات الشفوية 9 يناير

جامعة الإسكندرية تحصد المراكز الثلاثة الأولى في منافسات اليوم الأول لبطولة الجامعات للسباحة

تكثيف الرقابة على الوجبات المدرسية بشمال سيناء

إيقاف الدراسة في مصر يتصدر تويتر.. واجتماع لمجلس الوزراء خلال أيام

تكريم رجال الشرطة والطلبة المتفوقين في الفيوم

لجنة لفحص واقعة انتحار طالب بمدرسة في العبور

بعد تصدر هاشتاج "توقف الدراسة في مصر".. خبير تربوي لـ الطلاب: لا تنساقوا وراء الشائعات

فحص1081 حالة واجراء 8 عمليات جراحية خلال قافلة طبية بحلايب وشلاتين

https://www.elbalad.news/4628521

البحث العلمي تعلن تفاصيل وظيفة مهندس برمجيات التحكم فى مركز ضوء السينكرترون