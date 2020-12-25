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اجتماعيا ونفسيا.. كيف أثر كورونا علينا خلال 2020؟

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:30 م
اجتماعيا ونفسيا..
اجتماعيا ونفسيا.. كيف أثر كورونا علينا خلال 2020؟
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آية التيجي
منذ الإعلان عن ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة يوهان الصينية مطلع شهر سبتمبر 2019، وتوالت التحذيرات من منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء كورونا، ما جعل الجميع يتطلع عن كثب آثار هذه الجائحة على المجتمعات كافة، والتي لا شك كانت لها العديد من التأثيرات السلبية اجتماعيا ونفسيا لى الكثيرين، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشته معكم في السطور التالية.

وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، إن تفشي فيروس كورونا طوال عام 2020 حول العالم كانوا له العديد من التأثيرات السلبية سواء على المستوى الاقتصادي من انكماش حجم التجارة، وتسريح العمالة وإنهاء عقود الملايين من وظائفهم على مستوى العالم، أو التأثير النفسي السيئ الذي أصاب الجميع.

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وتابع درويش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، أنه بالنسبة للتأثير النفسي والاجتماعي فقد تسببت جائحة فيروس كورونا العديد من المخاوف الشديدة نتيجة توالي عدد الإصابات، بالإضافة إلى الوفيات بين أفراد المجتمع، والذي دفع بجميع  الحكومات على مستوى العالم اتباع حزمة من الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات وفي الشارع من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي كمحاولة لتقليل حجم الإصابات بين الأفراد.

وأوضح درويش، أنه أكدت العديد من الدراسات التي اهتمت بقياس استجابات الأفراد تجاه جائحة كورونا ان تأثيرها تعدي الشعور بالخوف، بل امتد إلى زيادة مشاعر الاحباط والاكتئاب، وذلك نتيجة الخوف والهلع بين أفراد الأسرة خشية تفشي أو تعرض الأطفال الصغار لمخاطر الفيروس.

وأفاد درويش، أنه أشارت العديد من التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، أن فرصة معاودة انتشار الإصابة بفيروس كورونا تزداد مع حلول فصل الشتاء، وبالفعل لوحظ زيادة كبيرة في نسبة الإصابات مرة أخرى على مستوى العالم كله. 

وأكد درويش، أن الأمر لم ينته من المخاوف عند هذا الحد فإن بعد  الإعلان عن ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا، فقد زاد الرعب بين الحكومات والشعوب حول العودة مجددا للإغلاق مرة أخرى، والذي بالفعل بدأت في اتخاذ العديد من الدول الكبرى.
 
ونوه درويش، أنه يمكن التخلص من التأثير النفسي السلبي جراء تفشي فيروس كورونا بضرورة إتباع الأفراد والتشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية عن طريق: لبس الكمامة، وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات، وغيرها من النصائح الطبية التي يناشد بها الأطباء.

ونصح درويش، أنه يمكن التغلب ايضا على الخوف من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق التأكيد على التباعد الاجتماعي مرة أخرى كمحاولة للتعايش مع هذه الجائحة، والتي من الواضح مستمرة معنا حتى مع قرب حلول عام ٢٠٢١.

وأوضح درويش، أنه الجدير بالذكر رغم الإعلان عن ظهور أكثر من لقاح لمواجهة هذا الفيروس لكن تبقى القضية الأهم هي مدى اقتناع الأفراد وثقتهم فيها نتيجة محاولات التشكيك في قدرتها على علاج هذا الفيروس اللعين بشكل كامل ودون أية أعراض جانبية غير معروفة بعد.
الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس بجامعة المنوفية والاستشاري النفسي
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