اجتماعيا ونفسيا.. كيف أثر كورونا علينا خلال 2020؟





وقال الدكتور عبد الفتاح درويش أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، إن السلبية سواء على المستوى الاقتصادي من انكماش حجم التجارة، وتسريح العمالة وإنهاء عقود الملايين من وظائفهم على مستوى العالم، أو التأثير النفسي السيئ الذي أصاب الجميع. أستاذ علم النفس والاستشاري النفسي، إن تفشي فيروس كورونا طوال عام 2020 حول العالم كانوا له العديد من التأثيرات

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وتابع درويش في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري ، أنه بالنسبة للتأثير النفسي والاجتماعي فقد تسببت جائحة فيروس كورونا العديد من المخاوف الشديدة نتيجة توالي عدد الإصابات ، بالإضافة إلى الوفيات بين أفراد المجتمع، والذي دفع بجميع الحكومات على مستوى العالم اتباع حزمة من الإجراءات الاحترازية داخل المؤسسات وفي الشارع من أجل الحفاظ على التباعد الاجتماعي كمحاولة لتقليل حجم الإصابات بين الأفراد . أنه منذ الإعلان عن ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا بمدينة يوهان الصينية مطلع شهر سبتمبر 2019، وتوالت التحذيرات من منظمة الصحة العالمية عن تفشي وباء كورونا، ما جعل الجميع يتطلع عن كثب آثار هذه الجائحة على المجتمعات كافة، والتي لا شك كانت لها العديد من التأثيرات السلبية اجتماعيا ونفسيا لى الكثيرين، وهو الأمر الذي سنقوم بمناقشته معكم في السطور التالية.





وأوضح درويش، أنه أكدت العديد من الدراسات التي اهتمت بقياس استجابات الأفراد تجاه جائحة كورونا ان تأثيرها تعدي الشعور بالخوف، بل امتد إلى زيادة مشاعر الاحباط والاكتئاب، وذلك نتيجة الخوف والهلع بين أفراد الأسرة خشية تفشي أو تعرض الأطفال الصغار لمخاطر الفيروس.





وأفاد درويش، أنه أشارت العديد من التقارير الصادرة من منظمة الصحة العالمية، أن فرصة معاودة انتشار الإصابة بفيروس كورونا تزداد مع حلول فصل الشتاء، وبالفعل لوحظ زيادة كبيرة في نسبة الإصابات مرة أخرى على مستوى العالم كله.





وأكد درويش، أن الأمر لم ينته من المخاوف عند هذا الحد فإن بعد الإعلان عن ظهور سلالات متحورة من فيروس كورونا ، فقد زاد الرعب بين الحكومات والشعوب حول العودة مجددا للإغلاق مرة أخرى، والذي بالفعل بدأت في اتخاذ العديد من الدول الكبرى.

ونوه درويش، أنه يمكن التخلص من التأثير النفسي السلبي جراء تفشي فيروس كورونا بضرورة إتباع الأفراد والتشديد على إتباع الإجراءات الاحترازية عن طريق: لبس الكمامة، وغسل اليدين باستمرار واستخدام المطهرات، وغيرها من النصائح الطبية التي يناشد بها الأطباء.



ونصح درويش، أنه يمكن التغلب ايضا على الخوف من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق التأكيد على التباعد الاجتماعي مرة أخرى كمحاولة للتعايش مع هذه الجائحة، والتي من الواضح مستمرة معنا حتى مع قرب حلول عام ٢٠٢١.



