بهتافات تحيا مصر.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو يستجيب لمطالب مواطنين بالشارع ، وينزل من سيارته خلال جولته ، لتحيتهم بنفسه ، مرددين "تحيا مصر" .





وفي سياق آخر ، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد.





وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أعرب في برقية التهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تطلعه أن يشهد العام الجديد تطورا في العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.





وفي ما يلي نص برقية التهنئة: "يسرني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2021 أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وأمل وتفاؤل إلى أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة، حتى تنعم شعوبنا بعالم يسوده الاستقرار والازدهار.



