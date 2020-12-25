ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بهتافات تحيا مصر.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. فيديو

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:23 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
Advertisements
نورهان رأفت
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو يستجيب لمطالب مواطنين بالشارع ، وينزل من سيارته خلال جولته ، لتحيتهم بنفسه ، مرددين "تحيا مصر" .

وفي سياق آخر ، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد.

وذكرت رئاسة الجمهورية اللبنانية، في بيان اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي أعرب في برقية التهنئة إلى الرئيس اللبناني ميشال عون، عن تطلعه أن يشهد العام الجديد تطورا في العلاقات الثنائية بين مصر ولبنان بما يحقق صالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ما يلي نص برقية التهنئة: "يسرني بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد والعام الميلادي الجديد 2021 أن أبعث إلى فخامتكم بأصدق التهاني القلبية وأطيب التمنيات الأخوية. واغتنم هذه المناسبة الطيبة لكي أعرب لكم عن تطلعنا بكل عزم وأمل وتفاؤل إلى أن يكون العام الجديد بداية خير لمستقبل أفضل، تتحقق فيه طموحاتنا وآمالنا، وتتضافر جهودنا جميعا خلاله لمواجهة التحديات المشتركة، حتى تنعم شعوبنا بعالم يسوده الاستقرار والازدهار. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

رئيس الأعلى للقضاء يهنئ السيسي وشيخ الأزهر وعددا من المسئولين بالمولد النبوي

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بحلول ذكرى المولد النبوي الشريف

محافظ الجيزة مهنئا الرئيس السيسي بالمولد النبوي: كلل الله خطاكم بالنجاح

السيسي يتبادل التهاني مع رؤساء الدول العربية بمناسبة المولد النبوي الشريف

الرئيس السيسي يهنئ نظيره اللبناني بمناسبة عيد الميلاد والعام الجديد

بداية خير لمستقبل أفضل.. الرئاسة اللبنانية تحتفي بتهنئة السيسي لـ عون بمناسبة عيد الميلاد المجيد

ترشيحاتنا

خاص.. الصحة تعلن أسماء وعناوين مستشفيات عزل كورونا بالموجة الثانية

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ادعولي.. أول تعليق من إيناس الدغيدي بعد إصابتها بكورونا

مصاب بكورونا منذ 25 يوما .. موعد جنازة المستشار لاشين إبراهيم

بورصة الكويت تخسر 433 مليون دينار في أسبوع

3 حالات مستثناة من قرار الإغلاق فى السعودية.. تفاصيل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها

لعشاق اللبناني والسوري.. طريقة عمل الفتوش أشهر طبق جانبي

متنوعة وعلى الموضة.. شاهد أجمل فساتين نسرين إمام