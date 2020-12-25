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أخبار العالم

زين الدين زيدان يحتفل مع عائلته بالكريسماس وسط الثلوج.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:30 م
زين الدين زيدان
زين الدين زيدان
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محمد بدران
شارك الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني متابعيه وجمهوره بمجموعة صور من رحلته مع اسرته للاحتفال بأعياد الميلاد المجيد "الكريسماس" وسط الثلوج.


ونشر زيدان صورة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، مع اسرته أثناء رحلتهم وسط الثلوج للاحتفال بالكريسماس، معلقا: "عيد ميلاد مجيد".


وحقق فريق ريال مدريد فوزًا صعبًا على ضيفه غرناطة بهدفين دون رد خلال المباراة التي جمعت الفريقين الأربعاء الماضي على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" ضمن منافسات الجولة الـ 15 من مسابقة الدوري الاسباني.


وأفتتح ريال مدريد التسجيل في الدقيقة 57 عبر البرازيلي كاسيميرو من ضربة رأسية إثر عرضية من البديل ماركو أسينسيو.


وسجل كريم بنزيما الهدف الثاني قبل صافرة النهاية عبر تسديدة زاحفة من خارج منطقة الجزاء.


وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد كالاتي:1- أتلتيكو مدريد 32 نقطة. 2 – ريال مدريد 32 نقطة. 3 –ريال سوسيداد 26 نقطة.
4- فياريال 26 نقطة. 5 – برشلونة 24 نقطة.


وحقق زيدان 10 ألقاب مع ريال مدريد وهم، دوري أبطال أوروبا (3) كأس العالم للأندية (2)، وكأس السوبر الأوروبي (2)، وكأس السوبر الإسباني (2)، والدوري الإسباني (مرة واحدة).

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