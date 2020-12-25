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أستاذ ميكروبيولوجي: جميع لقاحات كورونا آمنة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:47 م
كورونا
كورونا
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البهي عمرو
قال الدكتور أيمن الشربيني أستاذ الميكروبيولوجي، مدير عام المعهد البحثية بمدينة زويل، إن مصر تتعاقد على توفير 50 مليون جرعة من لقاح كورونا من شركة صينية وأخرى بريطانية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي، مع الإعلامية  دينا الوكيل، أن كل اللقاحات أمنة حتى ولو اختلفت فى طريقة عملها.

ولفت إلى أن جميع اللقاحات لها اليات معتمدة ولها تاريخ، ولكن اللقاح الصينى أكثر علميًا.

وأشار إلى أن الاحصائيات الخاصة بمنظمة الصحة العالمية اكدت أن اللقاحات أمنة، ولا توجد أى مخاطر للاستخدام.

وأوضح أن الفروق بين اللقاحات تكون فى طريقة عمله وتصنيعه للوصول لجسم الإنسان.

وأكد أنه لا يوجد أى دليل على أن اللقاحات تكون اجسام مضادة للفيروس لمدة زمنية، فهذا الموضوع لم يحسم حتى الآن.

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