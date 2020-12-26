تشجيع التنقل والسياحة البينية.. برلماني يكشف سبب إحياء خط سكة حديد (قنا - سفاجا)

ثمن النائب، أحمد الخشب عضو لجنة النقل بالبرلمان، الجهود التي تقوم بها الدولة، وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التبادل التجاري بين محافظات مصر.





وأكد "الخشب" فى تصريحات خاصة ل" صدى البلد" على أن إحياء هذا الخط وإعادة تشغيله سيخدم مشروع المثلث الذهبي، وكذا المساهمة فى نقل خام الفوسفات، إلى جانب كونه مشروع استراتيجى يسهم بشكل إيجابي فى تنمية الوادى الجديد ومساهمته الإيجابية في تشجيع حركة السياحة البينية بين الاقصر والغردقة.





وأعرب عضو لجنة النقل عن تمنيه مواصلة الجهود والسعى لاستكمال هذا المشروع ، لعودة الخط وبقوة لسابق عهده ، مشيرًا إلي أنه سيكون بمثابة نقلة نوعية و حضارية لمصر.





جاء ذلك بعد أن قام وزير النقل المهندس كامل الوزير يرافقه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بتفقد عدد من القطاعات بمسار خط سكة حديد قنا/ سفاجا/ أبو طرطور في إطار خطة وزارة النقل لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الخط ومده إلى الغردقة.





يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية المستمرة بتحقيق التنمية الشاملة في كافة محافظات الجمهورية وخاصة في صعيد مصر وإنشاء شبكة نقل ضخمة تساهم في تسهيل تنقل المواطنين وتسهيل حركة التجارة بين المحافظات.





وكان الخط قد توقف منذ عدة سنوات لضعف انتاجية المنجم وقلة كميات خام الفوسفات التي يتم نقلها بواسطة الخط، ما أدى لتعرضه للسرقة نتيجة انخفاض معدلات التشغيل.





وأكد وزير النقل خلال الجولة أن هذا الخط يبلغ طوله ٧٣٠ كم وتم الانتهاء من دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية الخاصة به والتي أكدت أهمية إعادة تأهيله وإعادة تشغيله لنقل البضائع والركاب.





وأشار الوزير إلى أن هذا الخط سيخدم مشروع المثلث الذهبي وسيساهم في نقل خام الفوسفات، فضلًا عن المساهمة بشكل إيجابي في تنمية الوادي الجديد ودعم حركة السياحة بين الأقصر والغردقة، حيث يتضمن المشروع إنشاء خط جديد يربط بين سفاجا والغردقة بطول ٥٠ كم لتشغيل قطارات للركاب مع تعديل المنحنيات بالخط الحالي.





وأوضح أنه من المتوقع أن تبدأ الطاقة التشغيلية لنقل البضائع بالخط بنقل ٢,٦ مليون طن سنويًا، ويتم زيادتها إلى ٦ ملايين طن سنويًا بشكل تدريجي.





وأفاد بأنه من المخطط تعديل مسار الخط ليكون موازيًا لطريق قنا/ سفاجا وذلك في ضوء إمكانية تخصيص مسار للقطار موازٍ للطريق وذلك بهدف تقليل الطول الإجمالي للخط وتقليل زمن الرحلة، كما تم وضع مخطط خاص بنموذج التمويل للمشروع وآلية إنشاء الشركة التي ستدير المشروع بما يسمح بمشاركة القطاع الخاص في تطوير وإنشاء وتشغيل خطوط السكك الحديدية خاصة في ضوء تعديل قانون السكة الحديد، والذي سمح لهيئة السكة الحديد بالتعاون مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل وصيانة خطوط السكك الحديدية.