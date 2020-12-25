تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني ولاعبي الأهلي المصابين بكورونا

كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية بالنادي الاهلي عن خضوع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمسحة طبية صباح اليوم الجمعة.

وأضاف شوقي خلال تصريحات صحفية : خضع محمد مجدي أفشة ورامي ربيعه وعمرو السولية لمسحة طبية مع المدير الفني علي ان تظهر نتائجها غدا السبت .

علي جانب آخر ، كشف موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة زوجته له في عيد ميلاده وذلك خلال خضوعه للعزل الصحي في المنزل بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد .





وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "فاجأتني زوجتى هذا الصباح لرفع معنوياتي في عيد الميلاد بهدية.. قميص أحمر".





وطالب موسيمانى الجميع بالاحتفال بعيد الميلاد، ولكن من خلال البقاء في المنزل.