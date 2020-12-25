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رياضة

تطورات الحالة الصحية لـ موسيماني ولاعبي الأهلي المصابين بكورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 03:50 م
موسيماني
موسيماني
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القسم الرياضي
كشف الدكتور محمد شوقي رئيس اللجنة الطبية  بالنادي الاهلي  عن خضوع الجنوب افريقي بيتسو موسيماني لمسحة طبية صباح اليوم الجمعة. 

وأضاف شوقي خلال تصريحات صحفية : خضع محمد مجدي أفشة ورامي ربيعه وعمرو السولية لمسحة طبية مع المدير الفني علي ان تظهر نتائجها غدا السبت . 

علي جانب آخر ، كشف موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي عن مفاجأة زوجته له في عيد ميلاده وذلك خلال خضوعه للعزل الصحي في المنزل بعد الإصابة بفيروس كورونا المستجد . 

وكتب موسيماني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "فاجأتني زوجتى هذا الصباح لرفع معنوياتي في عيد الميلاد بهدية.. قميص أحمر". 

وطالب موسيمانى الجميع بالاحتفال بعيد الميلاد، ولكن من خلال البقاء في المنزل.
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