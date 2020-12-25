جامعة أسيوط: رفع نسبة الغياب للطلاب في كل الكليات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن رفع نسبة الغياب لأبناء الجامعة من الطلاب بمختلف الكليات النظرية والعملية حتى نهاية الفصل الدراسى الأول وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب ضمن الإجراءات الجامعة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا بين الأفراد .





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وكشف الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن القرار جرى اتخاذه فى مجلس شئون التعليم والطلاب بجلسته المنعقدة فى ٢٢ ديسمبر ٢٠٢٠ وبناء على توجيهات رئيس الجامعة برفع نسبة الغياب في كل من المحاضرات أو السكاشن أو أي دروس أخرى في كافة كليات الجامعة ، موضحًا أن القرار يتم تطبيقه بأثر رجعي بداية من ٢٢ ديسمبر، وللطالب الحرية الكاملة في الحضور من عدمه بدون أن يترتب على ذلك خصم أي درجات للطالب في حالة غيابه.





وفي سياق آخر أعلن الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب عن بدء الإعداد لعقد دورات تدريبية لأعضاء اتحاد طلاب الكليات على مستوى اللجنة العليا لاتحاد الجامعة وكذلك رؤساء اتحاد الكليات ومساعديهم وأمناء اللجان الفرعية ومساعديهم، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة والتى من المقرر أن تهدف إلى زيادة الوعى الفكرى والثقافي لديهم وتعزيز مهاراتهم المختلفة وذلك بمشاركة نخبة من المتخصصين والشخصيات البارزة.





جاء ذلك خلال لقاء نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بالطلاب الفائزين بمقاعد رؤوساء اتحادات الكليات ومساعديهم وذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا المشرفة على الإنتخابات والتى تضم الدكتور عاطف القرن منسق عام الأنشطة الطلابية مقررًا للجنة والسادة الأعضاء والتى تضم كلًا من الدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري ومستشارة نشاط الأسر، والدكتور أحمد محمد عبد المولى القائم بعمل كلية الصيدلة ومستشار لجنة الدعم وتنمية الموارد، والدكتور محمد حسين موسى المدرس بكلية الحقوق و مستشار اتحاد الطلاب عضوًا قانونيًا ، و عز الدين المنصوري مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والدكتور أحمد شريت مدير ادارة الإتحادات الطلابية.





وأكد غريب على إيمان إدارة الجامعة بدور اتحاد الطلاب فى المشاركة معهم فى تقديم الرعاية اللازمة لسائر الطلاب والتى تحتاج بعض الفئات منهم إلى رعاية مركزة ومكثفة لدعمهم فى التغلب على ما يواجهونه من ظروف وصعوبات قد تكون اقتصادية او اجتماعية او صحية .