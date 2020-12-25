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اقتصاد

أسعار العملات العربية في ختام تعاملات اليوم الجمعة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:00 م
العملات العربية
العملات العربية
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آمنة عبد العظيم
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه بختام تعاملات اليوم الجمعة 25 ديسمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الاهلى .

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم الجمعة 48.51 جنيه للشراء و 51.60 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.08 جنيه للشراء و 4.19 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.23 جنيه للشراء و4.28 جنيه للبيع .


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ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى إلى 40.41 جنيه للشراء 41.74 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.75 جنيه للشراء و22.22 جنيه للبيع .

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.69 جنيه للشراء و 40.88 جنيه للبيع .
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