دراسة خطيرة: متعافو كورونا لن يصابوا بالفيروس مجددا لمدة 6 أشهر

كشفت دراسة جديدة أجريت مؤخرا من قبل باحثين في المعهد الوطني الأمريكي للسرطان، ان المتعافين من فيروس كورونا قد توفر المناعية الخاصة بهم طريق للوقاية من الإصابة مرة اخرى بالفيروس لفترة تصل إلى ستة شهور. الأمريكيالأجسام





وتتضارب الأبحاث حول مدى المناعة المكتسبة بعد الإصابة بعدوى فيروس كورونا كوفيد 19، حيث انه زعمت عدة دراسات أن المناعة ضد كورونا تنتهي سريعًا قدمت دراستان جديدتان دليلًا مشجعًا على أن الإصابة بالفيروس المستجد قد توفر حماية كبيرة ضد العدوى المستقبلية.





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ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن الأشخاص الذين طوروا أجسامًا مضادة لفيروس كورونا كانوا أقل عرضة للإصابة بالفيروس مرة أخرى لمدة تصل إلى أكثر من ستة أشهر، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء أسوشيتد برس.





وأجريت الدراسة، على حوالي أكثر من 3 ملايين شخص خضعوا لاختبارات الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا ، ووجد الباحثون أن 0.3% فقط من أولئك الذين كانت لديهم أجسام مضادة للفيروس في بداية الدراسة أصيبوا بالعدوى مرة أخرى.





و قال الدكتور نيد شاربلس مدير المعهد، إن المتعافين من فيروس كورونا كانت لديهم أجسام مضادة من إصابتهم الطبيعية بالفيروس مسبقا ، وه معرضون لخطر أقل بكثير للإصابة بالعدوى مرة أخرى، وهو نفس نوع الحماية التي قد يحصلون عليها بعد تلقي لقاح فعال.





كما أضاف شاربلس ، أنه من النادر جدًا الإصابة بالعدوى أكثر من مرة؛ حيث ان هناك دراسة أخرى أجريت من قبل باحثين من جامعة أكسفورد في المملكة المتحدة، وقد شملت أكثر من 12 ألفا من العاملين الصحيين في مستشفيات بريطانيا.





وأشار شاربلس ، إ لى أنه وجد الباحثون البريطانيون أنه من بين 1265 شخصًا كان لديهم أجسام مضادة للفيروس في بداية الدراسة، أصيب اثنان فقط بالعدوى مرة أخرى في الأشهر الستة التالية ولم تظهر عليهم أي أعراض.



