أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. العليا للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم.. وحكاية الرئيس السادات بطل الحرب والسلام

بهتافات تحيا مصر.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. فيديو
تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية...
عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو يستجيب لمطالب مواطنين بالشارع ، وينزل من سيارته خلال جولته ، لتحيتهم بنفسه ، مرددين "تحيا مصر" .
وفي سياق آخر ، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد.
استعرضت فضائية "إكسترا نيوز" ، خبر وفاة المستشار لاشين إبراهيم ، رئيس الهيئة العليا للانتخابات ، والذي توفي ، قبل قليل ، ونعت الهيئة العليا للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم
وأفادت بذلك فضائية إكسترا نيوز ، في نبأ عاجل ، منذ قليل
قال الكاتب الصحفي ، محمد عز الدين ، نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ، إنه منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي ، حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على إرساء مبدأ التعاون الاقتصادي ، مع الدول الإفريقية ، على المستوى الثنائي والجماعي .
وأضاف محمد عز الدين ، خلال مداخلة هاتفية لـ فضائية "إكسترا نيوز" ، أن الرئيس السيسي عقد اجتماع ، مع رئيس هيئة الشؤون المالية ، وبعد الاشادة الواسعة ، من كبرى المؤسسات العالمية ، بالمشروعات والانجازات المصرية ، والتي لا تركز فقط على البنية التحتية ، بل مد مبدأ الحماية الاجتماعية للمواطنين .
عرضت فضائية "الأولى" تقريرا بعنوان، ذكرى ميلاد بطل الحرب والسلام الزعيم الراحل محمد أنور السادات.
ووفقا للتقرير، ففى أول بيان له بعد توليه رئاسة الجمهورية قال الراحل أنور السادات، إنه يعد المواطنين أنه سيكون للجميع لمن قالوا نعم حتى للذين قالوا لا، مشيرا إلى أن الوطن للجميع والمسئول فيه مؤتمن على الكل بلا إستثناء.
قال المهندس أيسر رأفت ، المتحدث باسم الهيئة القومية للأنفاق ، أن محطة "عمر بن الخطاب"، واحدة من ضمن عشرة محطات جديدة ، تم افتتاحها ، ضمن المرحلة الثالثة ، وبتشريف من الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وتتميز بـ سلالم كهربائية تمتد حتى الرصيف ، وماكينات الكتروني للتذاكر، دون الحاجة للانتظار ، أمام شباك التذاكر .
وأضاف، خلال لقاءه على فضائية " إكسترا نيوز" ، أن الخط الثالث ، هو أكبر خط ، بمترو الأنفاق ، تم افتتاح أربع مراحل منه ، وجاري تنفيذ ثلاثة مراحل أخرى منه .
أكد الدكتور ممدوح غراب ، محافظ الشرقية ، أنه وفقا لتعليمات رئاسة الوزراء ، فإن الإحتفالات بـ "الكريسماس" ، والتجمعات ، ممنوعة تماما ، موضحا أن هناك أعداد معينة مسموح بها في الأماكن العامة ، مشددا على ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية .
وأضاف الدكتور ممدوح غراب ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز" ، أنه من الضروري الالتزام بارتداء الكمامات ، في المواصلات العامة ، واستخدام الكحول ، معقبا : " إجراءات صارمة على أصحاب المحلات في حالة استقبال المواطنين بدون كمامة " .
عرضت قناة " أرو نيوز" تقرير فيديو يوضح أن هناك نسبة كبيرة من الأمهات فى كولومبيا، خسرا وظائفهم بسبب أنتشار فيروس كورونا المستجد الذى يضرب جميع دول العالم.
وجاء فى الفيديو قيام أكثر من أم بالعمل فى المنزل ومساعدة الأبناء فى الدراس، و التعليم وتركها للوظيفة.
و تتواصل أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر من 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
روى الشاعر جمال بخيت، أهم محطات الشاعر الراحل صلاح جاهين، مشيرا إلى أن أول نشيد وطنى لمصر بشكل رسمي وبقرار جمهورى هو نشيد "والله زمان يا سلاحى" من تأليف صلاح جاهين.
وأضاف "بخيت" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أن المعلومة الشائعة والتى كان الجميع يرددها هى أن أول نشيد وطنى كان "اسلمى يا مصر"، إنما حقيقة الأمر أنه لأول مرة يصدر قرار جمهورى بأن يكون هناك نشيد وطني مصري عام 1960، استنادا للجماهيرية الشديدة جدا التى حدثت عام 1956 لأغنية "والله زمان يا سلاحى"، التابعة لصلاح جاهين.
قال ميسرة مقلد ، الحاصل على شخصية العام بدولة النمسا ، بمبادرة "اتكلم عربي" ، إن حصوله على الجائزة ، جاء سببا لمبادرته ، في مساعدة كبار السن ، خلال أزمة كورونا ، وذلك من خلال حمايتهم من الاختلاط الكبير بالكثيرين ، وشراء مستلزماتهم الأساسية ، من "السوبر ماركت" والصيدليات ، وقضاء كافة حاجتهم .
وأضاف ميسرة مقلد ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" ، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز " ، أن تلقى طلبات المساعدة ، كان من خلال تطبيق "انستجرام" ، والتي تشمل كافة وسائل الاتصال بالمبادرة ، كأرقام تليفونات ، و ايميلات ، من خلال مقدمة معلومات الصفحة.
ذاعت فضائية "إكسترا نيوز" ، احتفال بطريركية الروم الارثوذوكس ، بعيد الميلاد المجيد .
وفي سياق متصل ، أرسل الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد وبداية العام الجديد.