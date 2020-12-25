أخبار التوك شو.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. العليا للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم.. وحكاية الرئيس السادات بطل الحرب والسلام

تناولت برامج التوك شو، العديد من اللقاءات والقضايا المهمة ونستعرض أبرزها فى السطور الآتية...

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو يستجيب لمطالب مواطنين بالشارع ، وينزل من سيارته خلال جولته ، لتحيتهم بنفسه ، مرددين "تحيا مصر" .





وفي سياق آخر ، بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة إلى نظيره اللبناني ميشال عون، بمناسبة حلول عيد الميلاد والعام الجديد.



