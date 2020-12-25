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فن

أروى جودة لـ صدى البلد: عام 2020 وجعني وأحزنني.. وهذه أمنياتي في 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:01 م
أروى جودة
أروى جودة
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محمد نحلة
قالت الفنانة أروى جودة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عام 2020 كان صعبا عليها وأنه أوجعها كثيرا وأحزنها بسبب وفاة الشيخ صالح كامل زوج خالتها صفاء أبو السعود.

وكشفت عن الجانب الإيجابي في هذا العام، وهو أنه أعطاها مساحة لتجلس مع عائلتها في فترة الحجر المنزلي لفيروس كورونا وتمنت أن يحمل العام الجديد معه كل الخير.

كانت قد كشفت الفنانة أروى جودة، عن بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع صدى البلد والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين". 

وقالت أروى خلال الندوة: أنتمى إلى برج الميزان وأحب التعامل مع برج الجوزاء وأكره صفة الكذب وأكثر صفة أتمتع بها هى الجدعنة.  

كما أضافت أروى جودة: هناك كثير من الأصدقاء بالنسبة لى فى الوسط الفنى ولعل من أبرزهم غادة عادل وشيرين رضا وآسر ياسين.

وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونى معهم وبعد خروجنا من المدرسة ذهبت والدتى ووالدى للسؤال عنى ولم يجدانى وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما. 

وأضافت: تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى". 

وكشفت الفنانة اروى جودة عن تفاصيل اول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت إن "أول راتب حصلت عليه كان 600 جنية، وجبت بيه شيبسي وشيكولاته علشان بحب الأكل جدا".
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