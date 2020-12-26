التعليم العالي في أسبوع.. خالد عبد الغفار يفتتح رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع.. إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية بعد تطورات كورونا

وزير التعليم العالي يضع حجر أساس ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﻧﻰ ﺳوﯾف اﻷھﻠﯾﺔ ويفتتح 5 مشروعات

وزير التعليم العالي: الجامعات التكنولوجية هدفها المساهمة في نهضة مصر صناعيًا





شهدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها، بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية.









افتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، فاعليات الموسم الثالث من "رالي السيارات الكهربائية محلية الصنع"، التي يتنافس فيها 19 فريقًا مصريًا من 19 جامعة للحصول على الجائزة الكبرى، بحضور الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور محمد أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي لشئون الجامعات ولفيف من رجال الصناعة والاستثمار والتعليم العالي، ورؤساء عدد من الجامعات، وذلك بمنطقة أهرامات الجيزة (بانوراما 2).





اقرأ ايضا |

الموجة الثانية من كورونا.. بتكليف من مجلس الوزراء إجراءات طارئة للأعلى للمستشفيات الجامعية





بينما سلم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية السنوية لعام 2020، للفائزين من العلماء في مجالاتها الثلاث الطبية والهندسية والذكاء الاصطناعي، كما يسلم جائزة الرواد لهذا العام والتى فاز بها الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق.









واقيمت احتفالية توزيع جوائز مسابقة محمد ربيع ناصر العلمية بحضور عدد من رموز البحث العلمى فى مصر وأعضاء لجان تحكيم الجائزة.









بينما أكد الدكتور أسامة ربيع، نائب رئيس جامعة الدلتا، أن جائزة محمد ربيع ناصر العلمية البحثية والتى تنظمها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا سنويًا، وتحمل اسم رئيس الجامعة تأكيدًا على توجه الجامعة نحو دعم وتحفيز وتشجيع علماء مصر وباحثيها على مداومة العطاء العلمى وبما يعكس حرص الجامعة على مواكبة التطورات المتسارعة فى البحث العلمى لتطوير المعرفة والاستكشافات التى تنهض بمشروعات التنمية بالدرجة المأمولة فى النجاح خاصةً فى جانبها الاقتصادى والتنموى وتشجيعًا لشباب الباحثين في مجال العلوم التطبيقية لخدمة أهداف التنمية المستدامة التى تعمل الدولة على تحقيقها.









وافتتح الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – الكسو – ايسيسكو)، الأحد الماضي، فعاليات الدورة الثانية لأولمبياد الرياضيات العربي "عن بعد"، والتي تنظمها اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الكسو)، وبرعاية أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بحضور د. غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية لليونسكو.









وأكد الوزير، في بداية كلمته، أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي أطلقت مبادرة (science up) لدعم كليات العلوم الأساسية وخاصة قسمي الرياضيات والفيزياء كمرحلة أولي، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يتمثل في بناء القدرات والقواعد العلمية، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بالعلوم الأساسية؛ تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 للعلوم و التكنولوجيا، بهدف رفع قدرات كليات العلوم الأساسية.













وفي سياق اخر قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الاثنين الماضي، بوضع حجر الأساس للجامعة الأهلية المزمع إنشاؤها ببني سويف، وذلك بحضور الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ولفيف من أساتذة الجامعة.









وأكد الوزير على اهتمام القيادة السياسية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية، وذلك توافقًا مع رؤية مصر 2030 وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى حرص الوزارة على إتاحة التعليم، وفتح المزيد من الفرص أمام الطلاب للالتحاق بالجامعات.









وقام الدكتور خالد عبد الغفار بالإطلاع على التصميمات الهندسية والإنشائية الخاصة بالجامعة، ويأتي مشروع إنشاء الجامعات اﻷھﻠﯾﺔ كمشروع ﻗوﻣﻰ ﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ﺿﻣن إﻧﺟﺎزات وزارة اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﻌﺎﻟﻰ للارتقاء ﺑﻣﺳﺗوى اﻟﺧدﻣﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ وﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣوارد اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت.









كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الجامعات التكنولوجية لم يكن إنشاؤها من قبيل الصدفة، ولكن وجودها كان حتميًا لحل مشكلة قائمة بالفعل والتغلب عليها للمساهمة في نهضة مصر صناعيًا، فهناك العديد من طلاب التعليم الفني ممن يريدون استكمال دراستهم الجامعية، وتم عمل دراسات مستفيضة عن حجم الصناعة فى المحافظات وحجم احتياجها للعاملين من الفنيين والتكنولوجيين المهرة لدفع عجلة الصناعة للأمام.









وشهد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، فعاليات احتفالية تخريج الدفعة الأولى من طلاب الماجستير المهني في ريادة الأعمال والابتكار بالتعاون مع جامعتي كامبريدج والقاهرة، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والدكتورة غادة خليل مدير مشروع رواد 2030، والدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وذلك بمقر جامعة القاهرة.









واستقبل د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي "الثلاثاء" سيرجي ترنتيف سفير دولة بيلاروسيا بالقاهرة؛ لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وبيلاروسيا في المجالات العلمية والصحية والتكنولوجية، بحضور د.ميادة بلال رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثقافي، وذلك بمقر الوزارة.









في بداية اللقاء، أكد الوزير على أهمية التعاون والشراكة بين مصر وبيلاروسيا فى المجالات الطبية والصحية في الفترة الراهنة لمواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا على العالم، خاصة ما يتعلق بآخر التطورات فى مجال لقاحات كوفيد 19.









وأشار إلى إمكانية تبادل الخبرات والتجارب والأبحاث العلمية والتعاون معًا فى هذا الشأن بين الجامعات المصرية والبلاروسية، فضلًا عن ضرورة التعاون مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، موضحًا أن هناك 115 مستشفى جامعى في مصر.









وبناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير التعليم العالي يترأس الاجتماع الطارئ للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية







