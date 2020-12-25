أخبار الفن| تطورات الحالة الصحية لـ يسرا بعد إصابتها بفيروس كورونا .. العمر الحقيقي لـ غادة عادل وطلاقها من مجدى الهوارى

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أهم ما جاء فيها على النحو التالي:







قالت الفنانة مى سليم، إن عام 2020 كان جيد بالنسبة لها على المستوى العملي، لافتة الي انها حققت نجاحات كبيرة بالمسلسلات التي شاركت فيها منها خيط حرير، وضربة معلم.









وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.





ونشرت يسرا صورة لها عبر حسابها بإنستجرام، وعلقت قائلة: "بتوجه بكل الشكر وخالص امتناني لكل أصدقائي داخل و خارج مصر و للجمهور الكريم لسؤالهم و اهتمامهم الكبير بعد التأكد من إصابتي بفيروس كورونا... كما أوجه شكر خاص جدا جدا لوزارة الصحة و لكل الأطباء و طاقم التمريض اللي بيشرفوا على حالتي، مفيش كلام يوفي الناس دي كلها حقها على المجهود العظيم لمواجهة هذا المرض. ربنا يحفظكم جميعا و يشفي كل مريض. شكرا للجميع ".









أصيبت المخرجة إيناس الدغيدي، بفيروس كورونا المستجد حسبما أعلنت صديقتها الفنانة إلهام شاهين.

وهنأت الهام شاهين، صديقتها المخرجة إيناس الدغيدى على تكريمها بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولى.









أعلن المنتج جمال العدل، خلال الساعات القليلة الماضة إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان جمال العدل قد عقد مؤخرًا اجتماعا بصحبة كل من الدكتور مدحت العدل والفنان الكبير هاني شاكر، نقيب الموسيقيين، مع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي للاطمئنان على نادي الزمالك في ظل الظروف التي تعرض لها مؤخرا .









تصدرت الفنانة يسرا، مؤشرات بحث جوجل خلال الساعات الماضية وذلك بعد إنفراد موقع "صدى البلد" بنشر خبر إصابتها بفيروس كورونا المستجد.









تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 46 والتي قدمت عديد من الاعمال الفنية التي تظل عالقة في اذهان المشاهد العربي والمصري.



