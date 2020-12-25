كليات جامعة عين شمس ترفع شعار لا لتوقف الدراسة.. الاعتماد على المنصات الإلكترونية.. امتحانات منتصف العام في موعدها.. والتعليم العالي تمنح الجامعات سلطة اتخاذ القرار

حقوق عين شمس تعلن اعتمادها على المنصات حتى نهاية الفصل الدراسي الاول .

عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس توضح موقف امتحانات العملي .

وموقف وزارة التعليم العالي من تأجيل الامتحانات





مع اقتراب دخول مصر في الموجة الثانية من فيروس كورونا وتزايد أعداد الإصابات بشكل ملحوظ أتخذت كليات جامعة عين شمس العديد من الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للحفاظ علي صحة الطلاب وأعضاء هئية التدريس والعاملين بالجامعة تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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أطلقت وزارة التعليم العالي بالتعاون مع جامعة عين شمس المنصات الإلكترونية التعليمة لتطبيق التعليم الهجين الذي يشمل التعلم عبر الإنترنت ومن داخل الحرم الجامعي بنسب متفاوتة لتقليل كثافة الطلاب وتقليل أحتملات نسب الإصابة.

قال الدكتور ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق إنه نظرًا لتزايد أعداد الإصابة واقتراب موعد الإختبارات بالكلية تم الإعتماد علي التعليم الإلكتروني بشكل كامل حتي نهاية الفصل الدراسي الأول لعام 2020/2021 وإعتماد الإختبارات الإلكترونية "بابل شيت " بشكل كامل لتسهيل عملية أداء الإمتحانات علي الطلاب.

كما أكد الدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة، أستمرار سير العملية التعليمة بشكل إيجابي من داخل الحرم الجامعي بإتخاذ الإجراءات الإحترازية وعبر التعليم الإلكتروني بشكل من خلال المنصات الإلكترونية من داخل المنازل.

وأضاف محمد رجاء عميد كلية العلوم بالجامعة أن الدراسة بالكلية مازالت مستمرة بالإضافة الى أداء الطلاب للإختبارات العملية حتي تنتهي في منتصف يناير بإتخاذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا، لافتًا الى رفع المقررات الدراسية بالمنصات التعليمية.

وأشار الدكتور أسامة السيد، عميد كلية التربية النوعية الى أن الكلية مازالت تستقبل الطلاب لإداء الإختبارات العملية بالكلية وتسليم الأبحاث والتكاليف لعملية حتي تبدأ إختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول.

واوضح الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب أن الطلاب سيبدأوا الاختبارات النظرية بالكلية بشكل إيجابي دون أى معوقات بإتخاذ التدابير الوقائية للحفاظ علي صحتهم من إنتشار العدوي.

كان مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أكد أنه لا نية لتأجيل امتحانات الفصل الدراسى الأول أو استبدالها بأبحاث، مشيرا إلى أنه تم تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.

وأضاف المصدر أن كل جامعة ستضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم اجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الإعلامي باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن الجامعات تلتزم بالإجراءات الاحترازية، مشيرا إلى أن الطلاب يستجيبون للإجراءات ويتم معاقبة المخالفين.

وأوضح أن كل جامعة لها حرية الاختيار في تحديد موعد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول وفق الخريطة الزمنية المعلنة من قبل الوزارة للعام الدراسي 2020 /2021.

وأضاف عبد الغفار لـ صدى البلد، أن كل جامعة تضع جدول الامتحان الخاص بها بشكل مستقل وآليات اجراؤها وفق منظومة التعليم الهجين، حيث يتم اجراء الامتحانات في الفترة من 23 يناير 2021 وحتى 2 فبراير.

وأقر المجلس الأعلى للجامعات الخريطة الزمنية للعام الجامعى 2020/2021، حيث بدأ الفصل الدراسي الأول يوم السبت 17/10/2020، وتستمر الدراسة لمدة أربعة عشر أسبوعًا تنتهي يوم الخميس 21/1/2021.







وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول من السبت 23/1/2021 حتى الخميس 4/2/2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.







وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي من يوم السبت 6/2/2021 حتى يوم الخميس 18/2/2021، على أن تستأنف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى يوم السبت 20/2/2021، وتستمر الدراسة لمدة ستة عشر أسبوعًا تنتهي في الخميس 10/6/2021، وتجرى امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني خلال شهري يونيو ويوليو 2021، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.