القابضة للمياه تنظم دورة فى إدارة الأزمات وتستعد لمواجهة الأمطار

تنظم الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بالتعاون مع قطاع ادارة الازمات والكوارث بمجلس الوزراء وبالتنسيق مع أكاديمية ناصر العسكرية العليا، "دورة إدارة الأزمات والتفاوض" لـ30 شابا من منسقي أندية التطوع وفرق الجوالة، بمدريات الشباب والرياضة بالمحافظات، وذلك بمركز التدريب التابع لشركة الصرف الصحي بالقاهرة.





وأكد المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أهمية الدور الذى تؤديه إدارات الأزمات والطوارئ، والتأهب والاستعداد ووضع سيناريوهات مسبقة لكافة الاحتمالات والمخاطر وآليات التعامل معها.





وقال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن الشركة تبدأ استعدادتها لموسم الأمطار من خلال عملية تطهير كاملة لكافة المطابق وبالوعات الصرف الصحى وشنايش الأمطار، بداية من شهر 9 من كل عام، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية والمتابعة الدقيقية للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية، وتنفيذ خطط الانتشار السريع للمعدات بمناطق التمركزات ومنها مطالع ومنازل الكبارى والأنفاق والمناطق المنخفضة، ويتم نشر المعدات طبقا لكثافة كل منطقة.





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وأشار إلى أن إدارة الأزمات جزء أساسى من منظومة العمل بالشركة للتعامل الفورى على مدار 24 ساعة، ولدينا منظومة اللاسكى والطوارئ لسرعة التعامل مع الأعطال.





وقال أن الشركة نفذت عددا من الحلول العاجلة لبعض المناطق الساخنة، كما أجرت عددا من الدراسات مع المراكز البحثية والجامعات لتحديد أنسب الحلول القابلة للتطبيق لاستيعاب مياه الأمطار، والتخطيط الدائم للتعامل مع المناطق الساخنة.





وقدم المهندس عادل حسن، شرحا عمليا للمعدات المستخدمة فى التعامل مع الامطار من شفاطات وطلمبات شفط مياه، ودور كل معدة فى التعامل والسعات الاستيعابية للمعدات، بالإضافة إلى شرح المعدات والمهمات الخاصة بتأمين العاملين أثناء التعامل وأثناء القيام بعمليات التطهير سواء بالأشخاص أو بالمعدات، مع الاهتمام بتدريب العاملين للتعامل مع المعدات بكفاءة.





وشاهد الحضور تجربة عملية لقيام أحد الغطاسين لمهام عمله لحل مشكلة أى سدد بالمطابق والشبكات نتيجة وجود سدد، فيتم نزوله لرفع أسباب السدد، ويكون مؤمن تماما بوسائل السلامة والصحة المهنية من بدل غطس واسطوانة اكسجين ومنظومة هواء متكاملة، كما تقدم الرعاية الصحية الشاملة للغطاس والكشف الدورى عليه والتدريب المستمر للتجديد شهادة سماحية الغطس.





وقال محمد مصطفى مدير إدارة الطوارئ بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن الشركة حريصة على نقل الخبرات وتعليم واكتساب الخبرات للشباب المصري علي مواجه حدوث الازمات والكوارث بالمحافظات، كنواه لتعليم اكبر قدر من الشباب المصري بمراكز الشباب مواجه وتكوين فرق في ادارة الازمات والكوارث.





وألقى مدير إدارة الطوارئ، محاضرة بعنوان "دور الشركة القابضة فى إدارة أزمة الأمطار والسيول"، ومراحل التعامل مع الأمطار والسيول، بدء من مرحة الاستعداد بالتجهيزات المتوقعه لاماكن سقوط الامطار من القيام بعمل شنايش للامطار طبقا للأماكن الساخنه والتى تم توقيعها على خرائط نظم المعلومات الجغرافية GIS وصيانه المحطات والروافع لرفع كفائتها قبل حلول موسم الأمطار والسيول، ويتم نشر المعدات قبل 24 ساعه من الوقت المتوقع لسقوط الأمطار، والتأكد من توافر الوقود الكافى لتشغيل المولدات الكهربائية، وشملت الدورة التدريبية شرحا عمليا للتعامل مع أزمات كالسيول والأمطار، من جانب جهود الشركة القابضة وشركاتها التابعة لسرعة سحب تجمعات المياه، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.





وأشاد اللواء محمد عبد المقصود رئيس قطاع الازمات برئاسة الوزراء، بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وشركاتها التابعة، والأداء المتميز فى إدارة الأزمات والعمل بروح الفريق، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية المختلفة لخدمة المواطنين.