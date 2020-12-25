فحص 547 ألف سيدة ضمن مبادرة 100 مليون صحة في المنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا فحص وعلاج 547 ألف و410 سيدة ضمن أعمال المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة لدعم صحة المرأة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتقديم الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان حرصا على سلامة وصحة المواطنين.





من جانبه، أوضح الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن إجمالي عدد السيدات التي تم اجراء الفحوصات الطبية خلال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بلغ 547 ألف و410 سيدة بنطاق المحافظة، منذ بداية المبادرة، مؤكدا استمرار فعاليات مبادرة دعم صحة المرأة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.





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وأوضح الدكتور احمد خليل مدير إدارة الرعاية الاساسية ومنسق المبادرة بالمحافظة، ان المبادرة هدفها الكشف على الأمراض المزمنة غير السارية مثل امراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي في الدم واجراء فحص على الثدى للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدى، ويتم تحويل الحالات المشتبه فيها الى مستشفى المنيا العام ومغاغة المركزي ومستشفى ملوى حيث يتم تحويل الحالات التى تستحق عمل اشعات وتحاليل متقدمة الى مركز الأورام بالمنيا لعمل اللازم مجانا.





وفي سياق متصل وافق اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تركيب رافعه كهربائية بإحدى العمارات السكنية بمركز بني مزار، والمقيم بها التوأم محمد وحسام سيد مصطفى من ذوي الهمم، وذلك استجابة لطلبهما والذي تقدما بها لإدارة خدمة المواطنين بالمحافظة ، لتسهيل عملية الصعود والهبوط لمحل اقامتهم وممارسة حياتهم بصورة طبيعة من خلال الذهاب للعمل بشكل يومي ومواجهه أساليب الحياة المختلفة دون إعاقة لحركة المرور اواشغال الطريق.





جاء ذلك خلال لقاء المحافظ اليوم مع التوأم بالديوان العام للمحافظة، حيث وجه المحافظ رئيس مركز بني مزار، بالبدء في التنفيذ وتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بتحقيق طلبهم .





قال المحافظ، ان الدولة تبذل تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي المزيد من الجهد، لخلق بيئة ملائمة لأبنائنا من ذوي الهمم لدمجهم في الحياة العامة واطلاق ابداعاتهم في كافة المجالات، مشيرًا إلى اتخاذ خطوات جادة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الهمم فجاء دستور 2014 ليكفل لهم حقوقًا غير مسبوقة، وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم .





وأضاف المحافظ، أن المحافظة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتقديم يد العون للأشخاص ذوي الهمم، فقد تم توجيه إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة بإنشاء رامبات خاصه لذوي الهمم في جميع المراكز وتخصيص موظف مختص بكل مديرية لأنهاء كافة طلباتهم، كما يجري متابعة اعمال انشاء نادي متحدي الاعاقة المقام علي ١٠أفدنة بالمنيا الجديدة ليكون متنفسا لهم لأطلاق المجال لابداعاتهم، مؤكداّ أن المحافظة لا تدخر جهدًا في توفير السبل الحياتية والرعاية لهم وتمكينهم بما يحقق صالح المجتمع، وتذليل الصعوبات التي تعترض أعمالهم كونهم فئة هامة تتمتع بإمكانات وقدرات تؤهلهم ليصبحوا قوة إنتاجية لا يستهان بها في المجتمع.



