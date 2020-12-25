قبلات وسباحة.. شيما صابر تقع فى غرام الدولفين بجلسة تصوير جديدة

واصلت مذيعة الرياضة شيما صابر، مشاركتها لجلسات التصوير المتتالية مع الجمهور من شرم الشيخ، وذلك عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".









وظهرت شيما صابر وهى تسبح مع دولفين الذى تبادل معها القبلات، فيما قالت فى تعليقها على الصور: "اكتر كائنات بحبها في الدنيا و دايما لما بسافر بدور عليهم ، المكان ده في شرم الشيخ و دي كانت اكتر مره انا استمتع بيها و انا بعوم مع الدولفين #مصر_جميلة"0









وعقد مؤخرًا رامي صبري لاعب الفريق الأول بنادي إنبي، قرانه على الإعلامية شيما صابر الشهيرة بـ "مذيعة الكورة"، وذلك في حفل صغير بإحدى الفيلات في وجود العائلتين.









نجح فريق إنبي في التعادل أمام فريق غزل المحلة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز بهدف لكل منها في المباراة التي أقيمت اليوم على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة من المسابقة.









وسجل هدف غزل المحلة هشام نبوي في الدقيقة 28 ثم تعادل إنبي بهدف سجله رامي صبري من ركلة جزاء في الدقيقة43.









وبهذه النتيجة ارتفع رصيد غزل المحلة إلى نقطتين في المركز الثالث عشر وارتفع أيضا رصيد إنبي 4 نقاط مستمرا في المركز العاشر.











