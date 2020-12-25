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محافظات

افتتاح مسجد جديد في السويس

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:50 م
افتتاح مسجد جديد
افتتاح مسجد جديد في السويس
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حسن غنيمة
افتتح اليوم الجمعة الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس والدكتور عبدالله رمضان نائب محافظ السويس وعالية فريد رئيس حي الجناين والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، مسجد الإمامين بالسيد هاشم التابع لإدارة أوقاف الجناين بعد توسعات تمت بالجهود الذاتية لتصبح مساحته ١٠٠٠ متر وتجهيزه وفرشه علي نفقة وزارة الأوقاف.

وألقى الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، خطبة الجمعة اليوم تحت عنوان "الركن الخامس من أركان الإيمان( الإيمان باليوم الآخر وأثره في السلوك )"، مشيرا إلى أن الإيمان من أجل نعم الله تعالي علي عباده، فهو ميزان علاقة العبد بربه، حيث يقول تعالي: ( إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلي ربهم يتوكلون ) وحين سئل نبينا صلي الله عليه وسلم عن الإيمان قال : ( ..... ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره ).

وتابع الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس في خطبته، أن الإيمان باليوم الآخر يجعل صاحبه مراقبا لربه سبحانه وتعالي في كل أحواله، حين يدرك أنه ملاقيه، وسيقف بين يديه للحساب عما قدم ، وأنه سيجازي عن أفعاله،  وقد حذرنا الله تعالي من نسيان يوم القيامة أو الغفلة عنه، يقول تعالي: ( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون * ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ). 

وأكد وكيل الشيخ ماجد راضي وزارة الأوقاف بالسويس، أن جميع الأئمة والخطباء قد التزموا بتعليمات وزارة الأوقاف في خطبة الجمعة من حيث الوقت والموضوع، داعيا الله أن يحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل مكروه وسوء.
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