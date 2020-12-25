القومي للمرأة يختتم ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوى المجلس

اختتم المجلس القومي للمرأة اليوم ورشة عمل مقدمي خدمات الدعم النفسي بمكتب شكاوي المرأة والتي ينظمها بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة.
وافتتحت فعاليات اليوم الثالث بمحاضرة الدكتور النفسي محمد الشيخ حيث أوضح طرق اقناع المراة للجوء الي المساعدة النفسية المتخصصة وإزالة الوصمه المجتمعية تجاه العلاج النفسي .
كما أوضحت نور إمام المعاجة النفسيه تصحيح المفاهيم المغلوطة والشائعة فى مجال الصحة الجنسيه والانجابية.
وتحدثت ياسمين مدكور المعالجة النفسية عن طرق التعرف علي الاحتياجات النفسيه الخاصة بضحايا الختان وآثاره وكيفيه تقديم الدعم وفقا لاحتياجاتهن الفعلية .