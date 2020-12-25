شاهد.. لحظة إنقاذ مسن وزوجته من داخل سيارة جرفتها الفيضانات

في حادث يحبس الأنفاس، تم إنقاذ زوجين أمس، من سيارة غرقت في مياه الفيضانات المتجمدة لمدة ساعتين ببريطانيا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية،أظهرت لقطات طواقم رجال الإنقاذ وهم يحطمون نافذة سيارة كانت بالكاد مرئية تحت ما يقرب من ستة أقدام من مياه الفيضانات في منطقة ثورب إند بالقرب من مدينة نورويتش البريطانية.

وصف المارة عملية الإنقاذ بأنها "معجزة عيد الميلاد" بعد أن تم إخراج امرأة ورجل من السيارة على قيد الحياة ، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية، حيث ويعتقد أن أحد ركاب السيارة في السبعينيات من عمره.

وشهدت مقاطعة نورفولك حالة من الأمطار الغزيرة تسببت في فيضانات مفاجئة و كبيرة عبر جنوب المقاطعة.

فيما تم إجلاء أكثر من ألف شخص من متنزه بيلينجز أكوادروم السياحي في نورثهامبتون الليلة الماضية.