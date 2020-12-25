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محافظات

تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:49 م
تشييع جثمان والدة
تشييع جثمان والدة المستشار احمد سعد
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احمد علي
شيع منذ قليل جثمان والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق لمجلس النواب عضو مجلس النواب 2020، إلي مثواها الأخير بقرية بار الحمام ببسيون التابعة لمحافظة الغربية.


وتقدم المستشار أحمد سعد الصفوف هو وأسرته متبعين الإجراءات الاحترازية بعدما أعلن عن اقتصار الجنازة على مراسم الدفن تقديرا لظروف البلاد بجائحة كورونا. 

وعمل المستشار أحمد سعد الدين محمد عبد الرحيم الأمين العام السابق لمجلس النواب نائبا لرئيس مجلس الدولة ومستشارا قانونيا لكل من وزير شئون مجلس النواب والعدالة الانتقالية ووزير التموين والتجارة الداخلية.
تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور
تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور
تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور
تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور
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