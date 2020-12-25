تشييع جثمان والدة أمين مجلس النواب السابق ببسيون..صور

شيع منذ قليل جثمان والدة المستشار أحمد سعد الأمين العام السابق لمجلس النواب عضو مجلس النواب 2020، إلي مثواها الأخير بقرية بار الحمام ببسيون التابعة لمحافظة الغربية.









وتقدم المستشار أحمد سعد الصفوف هو وأسرته متبعين الإجراءات الاحترازية بعدما أعلن عن اقتصار الجنازة على مراسم الدفن تقديرا لظروف البلاد بجائحة كورونا.



