بعد انتحار طالب بالعبور..الحبس وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة التنمر





أصبحت ظاهرة التنمر قنبلة موقوتة تهدد حياة الأفراد وتؤدي بهم إلي الإنتحار، وذلك بسبب إتباعم مختلف طرق إستعراض القوة والسخرية سواء كان ذلك علي الشكل والمظهر العام أو المستوي الاجتماعي أو حتي علي الأشخاص ذوي الإعاقة والإحتياجات الخاصة، وينتهج هذا النهج من السلوك غير الأخلاقي الذي لا يمت للإنسانية بصلة كنوع من التباهي والتفاخر بأنفسهم من خلال وضع ذويهم دائما في حيز المقارنة والإنتقاد.









وكانت واقعة إنتحار طالب بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بإحدى المدارس الثانوية بمدينة العبور أخر حادثة إنتحار أفرزتها هذه الظاهرة ، حيث تبين أن الطالب متفوق دراسيا وأصيب بحالة اكتئاب دفعته للإنتحار بعد تنمر أصدقائه عليه بسبب تعلثمه في الكلام.





وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة لقانون العقوبات، برقم (309 مكررًا ب)، والتي أوردت تعريفًا للتنمر. ويأتي ذلك في ضوء تزايد ظاهرة التنمر وتناميها بصورة تشكل خطرًا على المجتمع المصري، ما استدعى التعديل لتحقيق العدالة الاجتماعية.. ونستعرض فى النقاط التالية أبرز العقوبات التى سيتم تطبيقها فى حالة التنمر على الغير:

- يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.

-عقاب المتنمر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

- تشديد العقوبة إذا توافر أحد ظرفين، أحدهما وقوع الجريمة من شخصين أو أكثر، والآخر إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه

- تشدد العقوبة أيضا إذا كان مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا لدى الجاني، لتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-مضاعفة الحد الأدنى للعقوبة حال اجتماع الظرفين وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى





وكشفت التحقيقات أن الطالب سجل "رسالة صوتية" علي هاتفه المحمول قال فيها: "أنا فاشل وأتعرض لمضايقات من زملائي وتنمر وقررت الإنتحار" وبعدها ألقى بنفسه من الطابق الرايع بالرغم من علمه بتكريمه في حفل بالمدرسة على تفوقه.





وأكدت أسرة الطالب في التحقيقات أنه كان بصحة جيدة وفوجئوا بالحادث، مشيرين إلى أنه كان من المتفوقين ويحلم بالإلتحاق بالمدرسة ونجح في كل الإختبارات كما كان من المميزين بها كما أنه اشتكي من تنمر زملائه به بسبب تلعثمه أثناء الكلام وهي حالة عارضة.





من جانبه قرر الدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية تشكيل لجنة من المديرية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لفحص واقعة مصرع طالب ألقي بنفسه من الطابق الرابع بإحدى المدراس الثانوية في العبور ومن المقرر أن تبدا اللجنة التحقيق في الواقعة وملابساتها وتحديد مسئولية المدرسة والعاملين فيها من عدمه.





فيما صرحت نيابة العبور بإشراف المستشار علي حسن المحامي العام لنيابات شمال القليوبية بدفن جثة الطالب عقب مناظرة الطب الشرعي لها وتحديد سبب الوفاة وكلفت البحث الجنائي بسرعة إعداد التحريات حول الواقعة التي يرجح أن يكون سبببها إصابة الطالب بحالة إكتئاب.

وكانت مدرسة المتفوقين بالعبور قد شهدت تخلص طالب من حياته بإلقاء نفسه من الطابق الرابع بالمدرسة.





تلقى اللواء فخرالدين العربي مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد محمد حسني رئيس فرع البحث الجنائى بورود بلاغًا من مدير مدرسة المتفوقين بالعبور يفيد بانتحار الطالب "أ.ه" بالصف الثالث الثانوي بالمدرسة بإلقاء نفسه من الطابق الرابع ما أدى إلى مصرعه فى الحال في ظروف غامضة.





وعلى الفور جرى تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء حاتم حداد مدير المباحث بالمديرية والعميد خالد محمدي رئيس المباحث بالمديرية لكشف ملابسات الحادث وسؤال أهل المتوفي وشهود عيان الواقعة ورجحت التحريات الأولية إصابة الطالب بحالة اكتئاب وظروف نفسية مفاجئة دفعته للتخلص من حياته فجاءة داخل المدرسة.



