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تعليم

جراحة نادرة تنقذ حياة رضيع عمره 3 أيام بـ مستشفى طنطا التعليمي

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:07 م
جانب من الجراحة الطبية
جانب من الجراحة الطبية
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احمد علي
أعلن الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا، عن نجاح فريق طبي بالمستشفى التعليمى العالمي بالجامعة، في إنقاذ طفل يبلغ من العمر 3 أيام، حيث تم إجراء جراحة نادرة له استغرقت 4 ساعات.


وأوضح الدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن الطفل حديث الولادة يبلغ من العمر 3 أيام وبمناظرة حالته تبين وجود انسداد فتحات الأنف بالناحيتين ولا يستطيع التنفس أو الرضاعة وتم وضعه داخل حضانة على أكسجين بالمستشفى التعليمى.

وأشاد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى، بمهارة الفريق الطبي الذي نجح في إجراء الجراحة بدقة عالية، مؤكدًا أن المستشفى جاهز لاستقبال الحالات في مختلف التخصصات الطبية النادرة، في إطار خطة المستشفى لتعظيم الاستفادة من الامكانيات التي يملكها باعتباره أحد الصروح الطبية في إقليم الدلتا.

وقال رئيس الفريق الطبي الدكتور حسام السيد الشريف أستاذ جراحة الأنف والأذن والحنجره،ان التدخل الجراحى تمثل في عمل فتحات داخلية للأنف عن طريق المنظار الضوئى لاستعادة التنفس من الأنف، وبذلك يمكن للطفل أن يغادر الحضانة ويتنفس ويرضع بصورة طبيعية، موجهًا الشكر للفريق الطبي وطاقم التخدير والتمريض.

وأضاف د. حسام الشريف، أن هذه الجراحة من العمليات النادرة التى تحدث بمعدل إصابة واحدة كل 10 آلاف طفل، موضحًا أن الفريق الطبى ضم أريج غلوش وسليمان ناصر مدرس مساعد التخدير، ومينا مرقص، وهبه عبد الحميد، وأمانى بدر، ونشوي عاطف بدوي.
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