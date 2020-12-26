تعرف على دور المجلس القومى للأجور في تنظيم العمل داخل مصر

يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه تفاصيل ومعلومات عن المجلس القومى للأجور ودوره فى تنظيم سوق العمل داخل مصر، بعد قرار إعادة تشكيله مؤخرا.





أنشئ المجلس القومي للأجور بقرار رئيس الوزراء رقم 983 لسنة 2003 طبقا للمادة 34 من قانون العمل ويرأسه وزير التخطيط، ويختص بوضع الحد الأدنى للأجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات المعيشة وبإيجاد الوسائل والتدابير التي تكفل تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار.





وتم إعادة تشكيلة في 21 ديسمبر الجاري، من قبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإعادة تشكيل المجلس القومي للأجور، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.





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وضم في عضويته كلا من وزراء: القوى العاملة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، وقطاع الأعمال العام، والتضامن الاجتماعي، أو من ينيبهم، كما تضم العضوية رؤساء المجلس القومي للمرأة والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.





كما يضم عددا من الخبراء منهم:- الدكتورة حنان حسين رمضان نظير أستاذ الاقتصاد المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والدكتورة منى عبدالسلام السعيد أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، والخبيرة الاقتصادية منى عبدالحميد عامر، والدكتور عبدالحميد قطب وكيل أول وزارة القوى العاملة ورئيس اللجنة التشريعية بالوزارة سابقًا.





بالإضافة إلى 6 أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات، إلى جانب 6 أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.





وتعد أبرز اختصاصات المجلس هى وضع حد أدنى للأجور على المستوى القومى يراعى تكلفة المعيشة والعوامل الاقتصادية بالدولة ومستويات الإنتاجية واختلا ف الحد الأدنى للأجر من إقلـيم لآخـر طالما أن تحديده يتوقف على مستوى المعيشة والأسعار فى كل إقليم وكذلك فى مختلف الأنشطة الصناعية والخدمية .





كما يختص المجلس بمراجعة الحد الأدنى للأجور بنهاية كل سنة مالية مع الأخـذ فـى الاعتبـار تطور الأسعار وتكلفة المعيشة، و بحث شكاوى المنشآت غير القادرة على دفع العلاوة الدورية.





وذلك بالإضافة إلى دوره فى بحث هيكل الأجور لمختلف المهن والقطاعات والأنشطة بالدولة من خلال تشخيص المشاكل والعيوب القائمة فى نظم وأحكام سياسات الأجـور والحـوافز السائدة فى مختلف المهن والقطاعات وأماكن العمل وأجور وفئـات العمـال الأولـى بالرعاية فى بعض الأنشطة والمناطق الجغرافية.



