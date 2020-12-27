فيديو جراف.. أزمة المياه في العراق والتدخل التركي

تظهر بين الحين والآخر في الإعلام العراقي بوادر أزمة شح المياه في العراق وتلعب دول الجوار دورًا في تعطيش العراق خصوصًا تركيا وإيران.

يعتبر نهر دجلة و نهر الفرات هو شريان الحياة بالنسبة للعراقيين. ويغذي النهران الكثير من محطات المياه وتُستخدم مياههما لري الحقول على طول ضفتيهما.





وقال وزير الزراعة التركي، بكير باكديميرلي، إن إنتاج الطاقة بسد إليسو في جنوب شرق البلاد بلغ كامل طاقته، مضيفا أنه من المتوقع أن يسهم بنحو 2.8 مليار ليرة (366 مليون دولار) سنويا في الاقتصاد.





اقرأ أيضا:





أعلنت الحكومة التركية، أمس، أنها بدأت توليد الكهرباء من سد اليسو التركي المبني على نهر دجلة من خلال محطة سد إليسو بسعتها القصوى،





ولمزيد من التفاصيل حول مشكلة المياه بين العراق وتركيا شاهد الفيديو جراف التالى.



