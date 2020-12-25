فى مثل هذا اليوم | ميلاد 6 من نجوم الفن وذكرى وفاة صاحب شخصية "المتشرد"

يصادف اليوم 25 ديسمبر، ذكرى ميلاد عدد كبير من أبرز نجوم الفن ووفاة البعض الآخر تعرف عليهم.





- ميلاد شريف عرفة





يحتفل اليوم المخرج الكبير شريف عرفة ، بعيد ميلاده الـ 60 ، فهو من مواليد 25 ديسمبر عام 1960 .

ويعتبر المخرج شريف عرفة من أهم وأكبر المخرجين فى الوطن العربى، حيث له عدد كبير من الأفلام الناجحة التى تحمل اسمه.

بدأ حياته السينمائية بإخراج فيلم " الأقزام قادمون "، وقام بعدها بإخراج " الدرجة الثالثة " مع الفنان أحمد زكى والفنانة سعاد حسنى ولكن لم يحالفه الحظ ولم يلق نجاحا عند عرضه.

لم يتوقف شريف عرفة عن الإخراج بعد فشل فيلمه الأول، ولكن اتجه إلى العمل مع الشباب، فقام باكتشاف محمد سعد، أحمد حلمى، محمد هنيدى ، منى زكى ، هيثم أحمد زكى ، علاء ولى الدين ".

لقب شريف عرفة بمخرج " الزعيم "، حيث قام بإخراج عدد كبير من الأفلام الناجحة للفنان الكبير عادل إمام مثل طيور الظلام ، الإرهاب والكباب ، النوم فى العسل ، المنسى ، اللعب مع الكبار ، وغيرها ...





- ميلاد ميمي شكيب





تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة ميمي شكيب والتي قدمت العديد من الأعمال التي تظل عالقة في أذهان المشاهد العربي.

عاشت ميمي شكيب حياة مأساوية حيث تعرضت لعديد من الصعوبات في حياتها سواء على المستوى العملي او الشخصي وانتهت أيضا حياتها بمأساة كبيرة.

كان أهلها يرفضون دخولها الفن خاصة أنها من عائلة راقية وكبيرة كما أنهم رفضوا زواجها من الفنان سراج منير بحجة أنه ليس من مستواهم الاجتماعي على الرغم من أنها تزوجت قبله مرتين الأولى من إسماعيل صدقي باشا، والثانية من الاقتصادي جمال عزت، كما ربطتها علاقة عاطفية بأحمد حسنين باشا رئيس الديوان.

وتدخل نجيب الريحاني وأسهم في إتمام زواج ميمى شكيب من سراج منير رغم رفض العائلة وظل زواجهما حتى عام 1957، حينما توفي سراج منير، ولم تتزوج بعده.





- ميلاد هنا شيحة





تحتفل اليوم الجمعة، الفنانة هنا شيحة بعيد ميلادها الـ 35 ،والتى قدمت عديد من الأعمال الفنية التى ستظل محفورة فى وجدان المشاهد العربى.

تزوجت الفنانة هنا شيحة 3 مرات الأولى من والد أبنائها وهو مهندس الديكور فوزى العوامري وأنجبت منه ولدين ورفض الإنفصال عنها الأمر الذي دفعها لرفع قضية خلع وحصلت على حكم لصالحها .

وتزوجت هنا شيحة للمرة الثانية من أحمد خضير ولكن هذه الزيجة إنتهت بالطلاق بعد سنوات قليلة .

وفي عام 2018 تزوجت من الفنان أحمد فلوكس ولكن بعد مرور أقل من عام إنفصلت عنه ولم تكشف عن السبب وإكتفت بالتعليق قائلة :" كل شيء قسمة ونصيب" .





وتعيش حاليا هنا شيحة قصة حب جديدة مع ابن شقيق الفنانة إلهام شاهين وهو ما كشفت عنه إلهام شاهين فى أحد تصريحاتها الصحفية خاصة أنهما أصبحا كثيرا الظهور معا فى عديد من المناسبات المختلفة.





- ميلاد صلاح جاهين





يصادف اليوم 25 من ديسمبر ، ذكرى ميلاد الشاعر والأديب الكبير صلاح جاهين فهو من مواليد عام 1930.

وما لا يعرفه الكثيرون عن صلاح جاهين ، أن اسمه الحقيقي هو محمد صلاح الدين بهجت أحمد حلمى .

تزوج صلاح جاهين مرتين، زوجته الأولى هى " سوسن محمد زكى " وأنجب منها ولدا وبنت ، اما زوجته الثانية فهى الفنانة " منى جان قطان " وانجب منها ابنته الاخيرة سامية جاهين وهى عضو فى احدى الفرق الموسيقية.

أنتج صلاح جاهين العديد من الأفلام الناجحة التى تعلقت فى اذهاب الجمهور حتى اليوم مثل عودة الابن الضال وأميرة حبى أنا.

كانت تربطه علاقة قوية مع الفنانة سعاد حسنى وهو من قام بدفعها للعمل مع الفنان أحمد زكى فى مسلسل هى وهو.









- ميلاد سامي سرحان





يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان سامى سرحان والذى قدم العديد من الأعمال التي تظل محفورة في ذاكرة السينما رغم أنه قدم عددا من الأدوار الثانية إلا أنها مؤثرة في العمل الفني وكانت له بصمة حقيقية.

سامى سرحان عرف اسمه على شاشة السينما قبل ظهوره بنحو 3 سنوات، وتحديدًا في فيلم "إحنا التلامذة" 1959، وجسد شخصيته شقيقه شكري سرحان، والعمل مأخوذ عن قصة حقيقية لـ3 شباب - كان «سامي» أحدهم- ارتكبوا جريمة قتل واقتحموا «مقهى شهير»، وحكم على "سامي" بالسجن المؤبد وأفرج عنه بعد 10 سنوات لحسن السير والسلوك، بعدما قدم «شكري» التماسًا إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر خلال تكريمه في «عيد الفن» عن دوره في فيلم «رد قلبي».

هذه التجربة المريرة ساهمت في تأخر ظهور سامي سرحان فنيًا، إلى أن أتاح له "شكري" الفرصة بمشاركته في فيلم "الحقيبة السوداء" في العام 1962، وتوالت بعدها أعماله الفنية التي لم يتمكن خلالها من تحقيق ما كان يطمح إليه، فقط ظل وجهًا يعرفه الجمهور دون بصمة، إلى أن جاءه دور صغير بفيلم "الإرهاب والكباب"، ليكون نقطة تحول في مسيرته.









- ميلاد غادة عادل





تحتفل اليوم الفنانة غادة عادل بعيد ميلادها الـ 46 والتي قدمت عديد من الاعمال الفنية التي تظل عالقة في اذهان المشاهد العربي والمصري.

بدأت مسيرتها الفنية من خلال الإعلانات والأغاني المصورة وإحدى برامج المسابقات “الفوازير”، وبمجرّد دخولها المجال الفني السينمائي استطاعت خطف الأنظار بموهبتها، فأصبحت من أهم الوجوه الشبابية المطروحة في الفن المصري.

وفى عام 1997 كانت أولى تجاربها التمثيلية من خلال الجزء الأول من المسلسل الدرامي المصري "زيزينيا"، وشاركت في برنامج "فوازير أبيض وأسود".

تزوجت غادة عادل من المخرج والمنتج مجدى الهوارى في عمر صغيرة، وفى عام 1998 أنجبت ابنها الأول "عبد الله" وبعد عام تقريبا أنجبت ابنتها "مريم" وبعد فترة قصيرة رزقت بابنها الثالث "محمد"، ورزق الزوجان بأصغر أبنائهما وهما التوأم "حمزة" و"عز الدين"، وفي أواخر عام 2017 انفصل الزوجان عن طريق الطلاق الرسمي ولم يكشفا عن أى تفاصيل سوى أنها قسمة ونصيب.









- وفاة تشارلي شابلن





يحيل اليوم 25 ديسمبر ، وفاة الفنان الإنجليزى تشارلي شابلن عن عمر يناهز 88 عاما .





تشارلي شابلن هو من أشهر الفنانين الذين ذاع صيتهم فى من الأفلام الصامتة، أصبح أيقونة فى جميع انحاء العالم بسبب شخصيته الشهيرة " المتشرد ".





تزوج تشارلي شابلن 4 زيجات ، وله عدد كبير من الأنباء ويبلغ عددهم أحد عشر.