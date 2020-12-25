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رياضة

مانشستر سيتي يعلن إصابة نجمي الفريق بفيروس كورونا

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:42 م
فريق مان سيتي
فريق مان سيتي
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القسم الرباضي
أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم الجمعة إصابة مهاجمه البرازيلي جابرييل جيسوس ومدافعه الأيمن كايل ووكر بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال نادي مانشستر سيتي في بيان رسمي :: " يؤكد النادي إصابة جابرييل جيسوس وكايل ووكر، بالإضافة إلى اثنين من الموظفين بفيروس كورونا".


وأضاف البيان أن "أفراد الفريق الأربعة سيخضعون لفترة عزل صحي بالتماشي بروتوكول البريميرليج والحكومة البريطانية بشأن الحجر الصحي. ويتمنى الجميع بالنادي لزملائنا التعافي السريع خلال فترة أعياد الميلاد قبيل العودة للعمل والمنافسة". 


وسيغيب لاعبا السيتي بذلك 10 أيام تشمل مباريات نيوكاسل يونايتد وإيفرتون وتشيلسي بينما قد يعودان للمشاركة أمام مانشستر يونايتد في نصف نهائي كأس كاراباو يوم 6 يناير المقبل.
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