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سيارات

الطريقة الصحيحة لإزالة الملصقات من زجاج السيارة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 04:59 م
صدى البلد
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أماني نوار
يحتاج أصحاب السيارات مع مرور الوقت إلى إزالة الملصقات التجارية من على الزجاج، حيث يكون هناك بقايا لاصقة بعد إزالة الغلاف من السيارة، ولكن من السهل تنظيفها عند الانتهاء، لكي يبدو مظهر السيارة جديد مرة أخرى. 

وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد" الطريقة الصحيحة لإزالة الملصقات. 
 
- إبدأ في نزع الملصق بعيدا عن ضوء الشمس ، والسبب أن أشعة الشمس تساهم في زيادة تماسك الملصق على هيكل السيارة .

- قم بالبحث عن حوافر الغلاف على طول هيكل السيارة ، حاول تقشير الحافة قليلا بأظافرك ، وإذا لم تتمكن من ذلك قم بمكشطة بلاستيكية على طول الحافة لبدء تقشيرها

- احذر من استخدام شفرات الحلاقة المعدنية لتقشير الحواف ،حتى لا يتسبب في إتلاف جسم السيارة تحت الملصق .

- حاول سحب الغلاف بزاوية 15 إلى 20 درجة من السيارة ، وابدا بسحب الغلاف ببطء شديد ، تجنب تقشير الغلاف بزاية 90 درجة لانه سيتسبب في ثبات المادة اللاصقة على سيارتك .


- قم بتسخين الغلاف إذا كان من الصعب إزالته ، فعندما يبرد الغلاف ، ويلتصق بجسم السيارة مرة أخرى فهذا يزيد من صعوبة تقشره ، لذلك استخدم مسدس التسخين بالقرب من الحافة التي تقشرها لإعادة تسخين المادة اللاصقة .
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