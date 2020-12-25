لماذا خرج جثمان المستشار لاشين إبراهيم من مسجد منزله ببنها؟ صور

أصرت أسرة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات على خروج جثمانه من مسجد منزله بعد أداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر.





وأكد أحد أقاربه إن الراحل طالب بخروج جثمانه من منزله وسط القرية ودفنه في مقابر الأسرة بالقرية مؤكدا إن المستشار لاشين كان مقيما وسط أهله بقرية ميت عاصم ولم يغادرها حتى وفاته.









وشيع أهالي قرية ميت عاصم ببنها بمحافظة القليوبية جثمان المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.





حضر الجنازة اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الامنية بمديرية امن القليوبية.





من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدانه داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، مؤكدين أن الراحل قامة كبيرة ورمز من رموز القضاء فى مصر.





وكان المستشار الراحل سيرة عطرة وتاريخا طويلا في السلك القضائي حيث تخرج في كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.





وفي عام 2010 خرج للإعارة في دولة الكويت ليعود لمصر في العام 2016 ليتقلد منصب نائب لرئيس محكمة النقض بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى ليتولى منصب رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.





ومنذ أكتوبر 2017 ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات وأشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018 ثم التعديلات الدستورية في 2019 ثم أنهى رحلته الطويلة بإنجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.