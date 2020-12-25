دراسة تكشف قصة القضاء على سكان منطقة الكاريبي على يد الغزاة

كشفت دراسة حديثة، أن جزر الكاريبي كانت واحدة من آخر الأماكن في الأمريكتين التي يسكنها البشر منذ ما يقرب من 6 آلاف عام، ولكن تم القضاء على سكانها تقريبًا من قبل الغزاة، وذلك وفقًا لأدلة الحمض النووي التي تم دراستها.

بعد تحليل جيني ضخم لمئات الأفراد، يعتقد الباحثون أن السكان الأوائل للمنطقة تم القضاء عليهم من قبل موجة ثانية من المستعمرين القادمين من أمريكا الجنوبية بعد أكثر من 3000 عام.

ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كانت هذه الإبادة، التي ربما تكون ناجمة عن المرض أو الحرب، حدث قبل آلاف السنين من هبوط كولومبوس في جزر الباهاما في عام 1492 ، مستهلًا التدخل الأوروبي في نصف الكرة الغربي.

يعتقد أن أوائل المستوطنين الكاريبيين وصلوا إلى كوبا منذ ما بين 6000 و 7000 عام.

ليس من الواضح تمامًا من أين أتوا ، أو كيف ، على الرغم من أنهم يبدو أنهم أكثر ارتباطًا بأمريكا الوسطى والجنوبية من أمريكا الشمالية الأصلية.

على مدى آلاف السنين ، استمر السكان الأصليين في الباحث عن الطعام مستخدمين الأدوات الحجرية ، حيث عروفون باسم أناس العصر القديم ، شرقًا عبر المنطقة.

تبعتهم موجة ثانية من المهاجرين، من مزارعي و صناعة الفخار المعروفين باسم عصر السيراميك ، الذين وصلوا لأول مرة إلى بورتوريكو وانتقلوا غربًا.

قال ويليام كيجان ، عالم الآثار في متحف فلوريدا للتاريخ الطبيعي والمؤلف المشارك في دراسة الطبيعة ، لـ National Geographic ، إنه على ما يبدو أن هؤلاء السكان عاشوا دون مضايقة ومع القليل من الاختلاط.