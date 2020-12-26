ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

تسليم أراضى الإسكان "الأكثر تميزًا" و"بيت الوطن" بالعبور.. 3 يناير

السبت 26/ديسمبر/2020 - 02:16 ص
قطع أراضي
قطع أراضي
Advertisements
آمنة عبدالعظيم
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور، سيبدأ يوم الأحد بعد المقبل الموافق 3/1/2021، وحتى يوم الإثنين 8/2/2021، فى تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية، وقطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمدينة العبور، على أن يتم إحضار كافة المستندات المتعلقة بقطعة الأرض التى تم حجزها طبقًا لكراسة الشروط.

اقرأ أيضا:

أوضح المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه سيتم تسليم قطع الأراضى الأكثر تميزًا التكميلية بالبلوك (18099)، خلف الحى التاسع، القطع من 1 : 14، يوم الأحد 3/1/2021، والقطع من 15 : 28، يوم الإثنين 4/1/2021، والقطع من 29 : 42، يوم الثلاثاء 5/1/2021، والقطع من 43 : 56، يوم الأربعاء 6/1/2021، والقطع من 57 :  70، يوم الخميس 7/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 17/1/2021، والإثنين 18/1/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأشار رئيس جهاز مدينة العبور، إلى أنه سيتم تسليم قطع أراضى العاملين بالخارج بالمرحلة السابعة والسابعة التكميلية بمشروع بيت الوطن بمنطقة (D 9)، القطع من 1 : 20، يوم الأحد 24/1/2021، والقطع من 21 : 40، يوم الإثنين 25/1/2021، والقطع من 41 : 60، يوم الثلاثاء 26/1/2021، والقطع من 61 : 80، يوم الأربعاء 27/1/2021، والقطع من 81 : 95، يوم الأحد 31/1/2021، وتخصيص يومى الأحد 7/2/2021، والإثنين 8/2/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

الجزار: بدء تسليم الأراضي الأكثر تميزا والاسكان الاجتماعي بالعبور الجديدة.. نوفمبر 2020

اعرف مواعيد تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزا" وبيت الوطن بالعبور الجديدة .. تفاصيل

الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزا" والإسكان الاجتماعى وبيت الوطن بالعبور الجديدة

الأحد.. بدء تسليم قطع أراضي الإسكان "الأكثر تميزا" والإسكان الاجتماعي وبيت الوطن بالعبور الجديدة

تبدأ غدا.. تسليم قطع أراضي الإسكان «الأكثر تميزا» و«الاجتماعي» و«بيت الوطن» بالعبور الجديدة

وزير الإسكان: غدا.. بدء تسليم أراضى العاملين بالخارج بالقاهرة الجديدة

ترشيحاتنا

بعد تعرضهن لحملة تنمر قاسية.. روما الإيطالي يدعم منتخب سيدات مصر برسالة مؤثرة

التنمية المحلية عن الغلق الكامل: كل الاحتمالات قائمة

تراجع طفيف في الوفيات وارتفاع إصابات كورونا.. تسجيل 1133 إصابة و49 وفاة

أخبار الزمالك.. تمرد مصطفى محمد صداع في رأس الإدارة.. زيزو يتلقى عرضا إماراتيا

شاهد... ندى بسيوني تحتفل بـ الكريسماس

بالبيجاما.. أسيل عمران بإطلالة ناعمة مع أرنب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كوارث وأحداث مدمرة.. أبرز توقعات العرافة الكفيفة بابا فانجا لعام 2021

بعد الصدمة.. شاب يصور خيانة حبيبته له في مقطع حقق مليون مشاهدة

تبدأ من 710 آلاف جنيه.. أسعار ومواصفات وحش فولفو XC 40 موديل 2021 |صور