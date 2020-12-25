ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

أكاديمية البحث العلمي تدعو المبتكرين للاشتراك في معرض جنيف الدولي 2021

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:31 م
اكاديمية البحث العلمي
اكاديمية البحث العلمي
Advertisements
نهلة الشربيني
 أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انه اعتبارًا من اليوم يتم فتح باب التقدم للاشتراك بمعرض جنيف الدولي للاختراعات في دورته الإستثنائية 2021، والمقرر إقامته خلال شهر مارس 2021 عن طريق الإنترنت نظرًا لظروف جائحة كورونا وصعوبة الحصول على تأشيرة السفر

 تختار الأكاديمية أفضل المتقدمين لتمثيل مصر في هذا المعرض الهام طبقًا للمعايير المعلنة، وتتضمن شروط المشاركة في المعرض الافتراضي أن تكون الفكرة مبتكرة، ولها أساس علمي سليم، وأن يكون المتقدم قد قام بتسجيله أو حاصل على براءة اختراع أو تم تسجيل الطلب دوليًا، ويجب أن يكون قد وصل بالابتكار على الأقل  إلى مرحلة النموذج الأولي أو تم تسويق المنتج النهائي من الابتكار الخاص به، علمًا بإن آخر موعد للتقدم للاشتراك بالمعرض هو 15 يناير 2021 من خلال الرابط التاليhttp://forms.asrt.sci.eg/geneva2021/ . وعلي جميع المهتمين ملئ استمارة التقديم وإعداد فيديو مدته 3 دقائق يوضح كيفية عمل المنتج مع تركيز على جوانب الابداع والابتكار به. 


أكدت الأكاديمية أنها ستدعم هذا العام عدد أكبر من المبتكرين برسوم الأشتراك حيث تم توفير مبلغ الدعم الخاص بتذاكر السفر والإقامة بسبب ما يمر به العالم أجمع من ظروف جائحة كورونا، وسيوجه هذا الدعم لإتاحة فرص لعدد أكبر من المبتكرين المصريين للمشاركة في معرض جنيف هذا العام، والمعرض نافذة سنوية للمخترعين المصريين للمشاركة والتفاعل في المعرض الدولي الأكبر والأهم للابتكار. 
أسفرت مشاركة الفريق المصري في معرض جنيف الدولي 2019 عن فوز 11 مبتكر من الفريق المصري بعدد 13 ابتكار لأن بعضهم شارك بأكثر من ابتكار، وهم الذين حصدوا 3 ميداليات ذهبية و8 ميداليات فضية و2 برونزيه، وقد دعمتهم الأكاديمية برسوم الاشتراك وتذاكر السفر والإقامة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مالطا تشارك في معرض آفياريبس الشرق الأوسط الافتراضي للسياحة والسفر

السعودية تحصد 10 ميداليات عالمية في معرض وارسو للاختراعات

الرعاية الاجتماعية لكبار السن والمنتدى الأسفيري الأول بالخرطوم وفتح التقدم لعضوية أكاديمية الشباب المصرية للعلوم.. فعاليات مهمة للبحث العلمي خلال نوفمبر.. اِعرف تفاصيل المشاركة

ترشيحاتنا

ميلانيا مزورة.. ترامب وزوجته يثيران الجدل أثناء مغادرة البيت الأبيض

تفاصيل ثروة محمد صلاح وحجم التبرعات في مصر

طرد مدرب الزمالك السابق من مباراة أسوان والجونة بالدوري

انفجار ضخم يهز مدينة ناشفيل الأمريكية.. فيديو

أخبار الرياضة.. صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول.. ساسي يغادر مران الزمالك غاضبا.. والكومي يطالب بالتحقيق مع رضا عبدالعال

الجونة يتصدر الدوري الممتاز بالفوز على أسوان 1-0

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قد تحصل على مناعة دائمة ضد كورونا في هذه الحالة.. تفاصيل

ظل في غيبوبة 6 أسابيع.. مصاب بـ كورونا يكتشف تغيرًا مفاجئًا بعد إفاقته

ملفتة ومثيرة للجدل.. 15 صورة ترصد إطلالات هنا شيحة في عيد ميلادها