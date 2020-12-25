300 سيارة على شكل شجرة عيد ميلاد تضيء مدينة أومسك الروسية.. شاهد

عرضت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو رصد اصطفاف أكثر من 300 سيارة على شكل شجرة عيد ميلاد مضيئة.





وقد نظم سائقون في مدينة أومسك الروسية فعالية، حيث اصطفت سياراتهم على شكل شجرة عيد ميلاد مضيئة، احتفالا بأعياد العام الجديد.





وتظهر لقطات جوية 310 سيارات زينها أصحابها بالأضواء، كما شهد المكان فعالية للألعاب النارية.





وفى سياق متصل أعلنت الصحة الروسية، أمس الخميس، عن تسجيل رقم قياسي جديد في إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في البلاد.



