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أخبار البلد

خالص التعازي للشعب المصري.. القومي للإعاقة ينعي لاشين إبراهيم

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:09 م
صدى البلد
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أماني نوار
نعى المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة ببالغ الحزن والأسى، المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعرب الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس في بيان، عن خالص عزائه لأسرة الفقيد، ولجموع الشعب المصري، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

المستشار لاشين إبراهيم من أبناء محافظة القليوبية، تخرج في كلية الحقوق عام 1980، وعمل بالنيابة العامة فور تخرجه وتدرج بالسلك القضائي حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة.

وانتقل للعمل بنيابة النقض وفى عام 2010 وافق المجلس الأعلى للقضاء على إعارته للعمل بدولة الكويت ليظل هناك لمدة 6 سنوات ليعود بعدها إلى مصر، وعاد منذ عامين ليباشر مهام عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، حيث يرأس أحد الدوائر الجنائية بالنقض.

ورشح مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبوالعلا، المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، ليترأس الهيئة الوطنية للانتخابات، والمستشار محمود الشريف نائبا لرئيس الهيئة، وذلك وفقا لقانون الهيئة الوطنية للانتخابات الذي نص على أنه يرأس الهيئة أقدم أعضائها من محكمة النقض، ويمثلها أمام القضاء وتكون له السلطات والاختصاصات المقررة للوزير المختص ووزير المالية بمقتضى القوانين واللوائح.
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