الاثنين.. آخر فرصة لتسجيل بيانات الحاجزين لشقق الإعلان الـ14 للإسكان الاجتماعي





وذلك عبر الموقع الإلكترونى المخصص لحجز الوحدات السكنية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "سكن كل المصريين"، وكذا الحاجزين بمحور متوسطي الدخل ضضمن الإعلان الحالى.



وأضافت عبدالحميد، أن الموقع الإلكترونى شهد خلال الأيام الأخيرة ضغوطات وكثافات كبيرة من الراغبين فى الحجز، وهو ما أدى إلى شكاوى بعض المواطنين، من عدم تمكنهم من تسجيل بياناتهم، مشيرة إلى أنه تم إجراء تحديثات بالموقع، وهو حاليا يعمل بكفاءة عالية، وعدد كبير يقوم بتسجيل بياناته بيسر.





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وأشارت مى عبدالحميد إلى أن عدد من اشتروا كراسات الشروط وصل حتى الآن إلى نحو 410 آلاف مواطن، بينما وصل عدد من دفعوا مقدمات الحجز لنحو 310 آلاف مواطن، وأكثر من 93% منهم سجلوا بالفعل حجزهم عبر الموقع، مشيرة إلى أن تسجيل البيانات على الموقع مستمر حتى 28 ديسمبر الجارى.



تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح باب الحجز للوحدات السكنية بإعلان المرحلة الأولى للمُبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين " للتقدم في 1 نوفمبر 2020 وذلك فى عدد من المُدن الجديدة فيما يخص المشروعات ضمن محور مُنخفضي الدخل، حيث تم إتاحة 12 مدينة على مستوى الجمهورية، وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العبور الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – أكتوبر الجديدة "منطقة غرب المطار" – السادات – المنيا الجديدة – ملوى الجديدة – أسوان الجديدة – قنا الجديدة – سوهاج الجديدة، أما فيما يخص المشروعات ضمن محور متوسطي الدخل فقد تم إتاحة 11 مدينة على مستوى الجمهورية وهى: بدر "حدائق العاصمة" – 15 مايو – العلمين الجديدة – العاشر من رمضان – حدائق أكتوبر – السادس من أكتوبر – ناصر – المنيا الجديدة – رشيد الجديدة – أسوان الجديدة – بنى سويف الجديدة.



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أعلنت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أنه من المتاح تسجيل بيانات الحاجزين ضمن الإعلان الرابع عشر لمشروع الدولة للإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" حتى يوم الاثنين المقبل 28 ديسمبر.