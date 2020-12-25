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محافظات

انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:09 م
انهيار نجل المستشار
انهيار نجل المستشار لاشين ابراهيم واسرته تجلس امام مقبرته
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إبراهيم الهوارى
دخل نجل المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات في نوبة من البكاء الحار الذي أبكى جميع من حوله فيما دخلت سيدات الأسرة في نوبة من البكاء الهستيري والانهيار حزنا على موت المستشار المفاجئ بفيروس كورونا وذلك خلال تشييع الجثمان.


وأصرت اسرة الراحل علي الجلوس امام مقبرته عقب الانتهاء من مراسم دفنه والدعاء له وقراءة القران على روحه ، كما أصرت على خروج جثمانه  من مسجد منزله بعد اداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة العصر وتوجه الي مقابر الاسرة بالقرية.

وشيع اهالي قرية ميت عاصم ببنها بمحافظة القليوبية جثمان المستشار لاشين ابراهيم رئيس الهيئة الوطنية  للانتخابات.

حضر الجنازة اللواء فخر العربى مدير أمن القليوبية وعدد من القيادات الامنية بمديرية امن القليوبية.

من ناحية اخرى سادت حالة من الحزن بين أبناء القرية لفقدانه داعين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، مؤكدين أن الراحل قامة كبيرة ورمز من رموز القضاء فى مصر.

وكان المستشار الراحل سيرة عطرة وتاريخا طويلا في السلك القضائي حيث تخرج في كلية الحقوق في العام 1980 ليعمل  بالنيابة العامة واستمر حتى وصل إلى منصب محام عام بنيابة الأموال العامة لينتقل بعدها للعمل في نيابة النقض.

وفي عام 2010 خرج للإعارة في دولة الكويت ليعود لمصر في العام 2016 ليتقلد منصب  نائب لرئيس محكمة النقض بعدها تم ترشيحه من مجلس القضاء الأعلى ليتولى منصب  رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات.

ومنذ أكتوبر 2017 ترأس الراحل رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات وأشرف على الانتخابات الرئاسية في مصر لعام 2018 ثم التعديلات الدستورية في 2019 ثم أنهى رحلته الطويلة بإنجاز انتخابات مجلسي النواب والشيوخ.
انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور
انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور
انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور
انهيار نجل المستشار لاشين إبراهيم عند دفنه.. صور
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