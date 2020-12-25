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حوادث

عاطل يمزق وجه شاب بسلاح أبيض لرفضه دفع إتاوة بالمحلة

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 06:05 م
عاطل يمزق وجه شاب
عاطل يمزق وجه شاب
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احمد علي
تمكنت وحدة مباحث قسم ثان المحلة الكبرى، من ضبط عاطل بتهمة قيامه بتمزيق وجه شاب باستخدام سلاح ابيض " كاتر " لرفضه دفع إتاوة واستيلائه على مبلغ مالى .


تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم ثان المحلة الكبرى، بورود بلاغ من " حسن حامد المغربى " يتهم فيه كامل . ا . ك عاطل بقيامه بأعمال البلطجة وطلب إتاوة منه وعندما رفض اعتدى عليه بالضرب المبرح واصابه بجرح قطعى فى الوجه باستخدام " كاتر " واستيلائه على مبلغ مالى ٢٩٥٠ جنيها بالإكراه.

بتقنين الإجراءات تم نقل المصاب الى مستشفى المحلة العام لتلقى العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة رقم ١٤٩٩٩ لاخطار النيابة العامة .
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