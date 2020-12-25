أهم الأخبار .. الرئيس السيسي يتحدث مع المواطنين في مدينة نصر .. وفاة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

نشر "صدى البلد"، عددًا من الموضوعات المهمة نستعرضها في السطور التالية من التقرير الآتي...





الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر و تطوير عزبة الهجانة

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير محاور شرق القاهرة بحي مدينة نصر وكذلك تطوير عزبة الهجانة الممتدة من منطقة شرق حي مدينة نصر حتي طريق القاهرة السويس، وكذلك تفقد حي مصر الجديدة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بهتافات تحيا مصر.. الرئيس السيسي يحيي المواطنين في الشارع.. فيديو

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" مقطع فيديو، للرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو يستجيب لمطالب مواطنين بالشارع ، وينزل من سيارته خلال جولته ، لتحيتهم بنفسه ، مرددين "تحيا مصر" .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





السيسي يتوقف للحديث مع المواطنين.. وينصحهم بالالتزام بإجراءات الوقاية

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جولته التفقدية اليوم للحديث مع المارة من المواطنين في منطقة صلاح الدين للتأكيد عليهم بالالتزام باجراءات الوقاية والحماية الشخصية من فيروس كورونا خاصة ارتداء الكمامة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بفيروس كورونا

توفي منذ قليل المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للإنتخابات متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد .. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الوطنية للانتخابات تنعى المستشار لاشين إبراهيم

نعت الهيئة الوطنية للانتخابات،المستشار لاشين ابراهيم نائب رئيس محكمة النقض رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا باصابته بفيروس كورونا داعين المولي عز وجل ان يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وان يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





خروج قطار ركاب الأقصر- الإسكندرية عن القضبان في مدينة قفط بقنا

تعطلت حركة السكة الحديد بقنا، بعد خروج قطار ركاب عن قضبان السكة الحديد، أثناء دخوله محطة سكة حديد قفط،دون أن يسفر عن أى إصابات بين الركاب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





النيابة الإدارية تعلن عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة.. تفاصيل

أعلنت النيابة الإدارية عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة ٢٠١٨.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





مفيش كلام.. أول تعليق من يسرا بعد إصابتها بـ كورونا

وجهت الفنانة يسرا الشكر لوزارة الصحة والأطباء بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بسبب مستحقاته المتأخرة.. فرجاني ساسي يغادر مران الزمالك

كشف مصدر مطلع بنادى الزمالك، عن خروج الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق من التدريبات، اليوم الجمعة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





الحكومة تنفي نشر لافتات الخطر يقترب.. وتأمر بإزالتها فورا من الشوارع

نفي المركز الاعلامي لـ مجلس الوزراء ما انتشر في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن نشر الحكومة لافتات إعلانية ببعض محافظات الجمهورية تحمل عبارة "الخطر يقترب" لإثارة الهلع بين المواطنين.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التعليم: توقف الدراسة قرار سيادي لم يصدر حتى الآن.. والعام الدراسي سيستمر حتى لو المدارس مغلقة

أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم ، أن أى قرار يتضمن توقف الدراسة في مصر ، هو قرار سيادي للدولة وليس لوزارة التربية والتعليم.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





التضامن: منح ترخيص مؤقت لمدة ثلاث سنوات لكل الحضانات لحين توفيق أوضاعها

ترأست نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول للجنة عمل الحضانات غير المرخصة الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي رقم ٢٣٧١ لسنة ٢٠٢٠ ،والتي تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات التنمية المحلية والكهرباء والطاقة المتجددة، والداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومصلحة الضرائب المصرية بوزارة المالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي،وعدد من الخبراء.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





يفضل الانتقال لهذه الأندية.. محمد صلاح يتخذ أولى خطوات الرحيل عن ليفربول

بدأ رامي عباس وكيل النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، في تنفيذ خطة رحيل " مو" عن الريدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا.





بعد تصريحاتها الجريئة.. رانيا يوسف قد تواجه عقوبة بالحبس 3 سنوات