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محافظات

فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية

الجمعة 25/ديسمبر/2020 - 05:56 م
فحص 307 منشأة غذائية
فحص 307 منشأة غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية
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همت الحسينى
شنت فرق مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية حملة على عدد من المحلات ومنافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية وذلك في إطار خطة المديرية وتعليمات الدكتور سعد مكي وكيل الوزارة .

تم المرور على 307 منشأة وتحرير 160 محضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت، كما تم التوصية بغلق  112 منشأة مخالفة وذلك لوجود خطر داهم على الصحة العامة ونقص إشتراطات وعدم وجود ترخيص.

كما جرى خلال هذه الحملات إعدام 1830 كيلو أغذية متنوعة وكذلك 340 لتر عصائر  والبان غير صالحة للإستهلاك الأدمي وتغير في الخواص الطبيعية ، كما تم  إرسال  370 عينة تم أخذها وإرسالها الي المعامل للفحص.
 
كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات و خصوصا في المحلات التي تفتقد للإشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض مؤكدا على استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة .
فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية
فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية
فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية
فحص 307 منشآت غذائية بالدقهلية وإعدام 1.8 طن أغذية
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